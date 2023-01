Coppa Italia Women – Juve di scena a Brescia, Girelli: “Gara speciale”

08-01-2023 11:58

Dovrebbe essere una partita come le altre ma non sarà così perché tanti ricordi riaffiorano alla mente di chi quel campo e quel posto lo ha vissuto in lungo ed in largo: ecco come si presenta Brescia – Juventus, gara in programma domenica 8 gennaio alle ore 14.30.

Dopo la vittoria sul Cittadella, le bianconere vanno a caccia del bis per continuare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno proprio in Coppa Italia. Per tante juventine, però, non sarà una gara come le altre visto che a Brescia hanno spiccato il volo.

Lo sa bene Cristiana Girelli: “Oggi seguo il Brescia da lontano, la squadra vuole salire in serie A e spero possa arrivarci al più presto, contro di noi giocano tutti alla morte, sappiamo che sarà dura”.

“Per me, Cernoia, Rosucci, Gama, Bonansea non sarà mai una partita come le altre, non dimentichiamo da dove siamo partite, sarà una grande festa perché torniamo a casa”.