Cordinier: “Sogno la NBA, ma adesso devo fare bene alla Virtus”

10-11-2021 13:51

Isaia Cordinier guardia francese della Virtus, parla dei suoi obiettivi e del suo approccio col mondo della Virtus Segafredo Bologna e lo fa in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport Stadio.

“La NBA è lo stesso sogno che ho da bambino, la lega più importante nel mondo: se sei un professionista è ovvio che il tuo obiettivo sia quello, e una parte di me lo sente come tale. Ma adesso sono alla Virtus, il mio focus principale è fare bene qui”.

La sua ricetta perchè la Virtus vinca è semplice, chiara e diretta: “Una buona impronta difensiva, in attacco il talento non ci manca. Per raggiungere certi traguardi bisogna essere costantemente duri ed energici”.

Questa sera Bologna affronterà Valencia in Eurocup…“Sarà una partita dura, contro una squadra che viene dall’Eurolega: dobbiamo fare la miglior partita per vincere, imitando gli errori”.

La sua avventura a Bologna sta andando bene ed è iniziata col piede giusto: “E’ la prima volta che gioco in un roster così profondo e completo. Ciò che mi ha colpito è proprio questo: ognuno è concentrato sulle proprie cose e i propri compiti in campo. Bisogna essere contenti di giocare in questo tipo di ambiente, grandi giocatori e persone”.

