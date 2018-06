Corea del Sud: l'incredibile imprevisto fa il giro del mondo

L’incredibile vittoria contro la Germania non ha soddisfatto i tifosi della Corea del Sud che al ritorno in patria è vittima di una accoglienza davvero poco calorosa.

All’arrivo all’aeroporto i ragazzi del commissario tecnico Shin Tae-yong Low si sono messi in posa per la foto di rito e proprio mentre i fotografi scattavano i vari flash, alcuni supporters coreani hanno lanciato verso i 23 delle uova e di cuscini sui quali era disegnata la bandiera del Regno Unito.

L’incredibile imprevisto ha colto tutti di sorpresa ed ha fatto il giro del mondo: evidentemente le aspettative verso la Corea del Sud al Mondiale di Russia erano molto alte e le sconfitte rimediate contro Messico e Svezia sono state poco gradite.

Nonostante l’accaduto la cerimonia è poi proseguita normalmente nell’imbarazzo generale anche dei fotografi, colpiti anch’essi da alcuni cuscini.

Tra i più scontenti per l’eliminazione dal Mondiale della Corea del Sud c’è sicuramente l’ala del Tottenham Son che rischia di finire nell’esercito militare.

Il servizio militare in Corea del Sud è obbligatorio sotto i 28 anni ma si può essere esentati dal servizio di leva per meriti sportivi che nel caso dell'attuale nazionale sarebbe stato possibile nel caso di qualificazione agli ottavi. Gli eroi coreani del 2002, ad esempio, furono dispensati in blocco, così come i vincitori della Coppa d'Asia 2014.

Son, che attualmente al Tottenham guadagna circa 360 mila euro al mese, non è riuscito ad arrivare almeno agli ottavi e potrebbe quindi finire nell’esercito militare per i prossimi 21 mesi con uno stipendio mensile di circa 100 euro. Per il veloce 25enne ci sarebbe però almeno la consolazione di poter continuare a giocare al calcio con il Sangjue Sangmu, la squadra di calcio dell’esercito.

In realtà Son ha ancora due possibilità per essere salvato: gli restano da poter vincere i Giochi asiatici in Indonesia del prossimo agosto o la Coppa d'Asia che si disputerà nel gennaio del 2019.

SPORTAL.IT | 30-06-2018 10:15