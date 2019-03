Corrado Herin, la tragica fine dell'ex campione di slittino

Tragedia dei cieli a Torgnon, piccolo comune della Valle d’Aosta. Durante la festa di chiusura della stagione sciistica l'ex campione di slittino e mountain bike Corrado Hérin è morto in un incidente aereo che ha visto il crollo del Piper sul quale era a bordo, avvenuto in località Chantorné, nei pressi delle piste da sci della stazione valdostana.

Valdostano di, classe ’66, Herin, che lascia la compagna Roberta e i due figli Ester e Erik proprio a Torgnon, stava lanciando coriandoli per festeggiare l'ultimo giorno di apertura degli impianti. Vani i soccorsi, l’intervento del 118 e del soccorso alpino valdostano. A bordo insieme all’ex campione c’era un’altra persona che ha riportato gravi ferite ed è ricoeverato in prognosi riservata presso l'ospedale Parini di Aosta.

Hérin, che nella vita di tutti i giorni lavorava come vigile del fuoco al comando di Aosta, è stato una stella dello slittino su pista naturale tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, conquistando due ori mondiali nel doppio, in coppia con Almir Bétemps, nel 1986 e nel 1992, e due argenti, nel singolo e nel doppio, nel 1990. Passato alla mountain bike, ha ottenuto una medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Vail nel 1994, aggiudicandosi poi la Coppa del Mondo nel 1997.

Importante anche la carriera da tecnico. Dopo il ritiro nel 2002, Hérin era stato maestro di snowboard, direttore tecnico della nazionale di mountain bike, four-cross e disegnatore di tracciati per il downhill, compreso l'impianto permanente di Pila e di Livigno, sedi di tappe per la Coppa del mondo. Il richiamo della pista si è però fatto sentire presto e allora eccolo tornare tra i master nel 2016, a 50 anni, vincendo subito una prova del Mondiale proprio a Pila e partecipando ai Mondiali di categoria in Val di Sole. Negli ultimi tempi si era dedicato al sorvolo dei ghiacciai in ultraleggero.

