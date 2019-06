Criscitiello a Paratici: Che guaio che hai combinato

Domani riceverà a Napoli il Premio Football Leader ed è presumibile che nel giro di queste 24 ore il segreto dei segreti verrà sciolto e che cioè si saprà chi allenerà la Juventus il prossimo anno: Fabio Paratici, «Chief Football Officer» della Juventus, riceverà il premio «Football Leader – Dirigente dell’anno». La giuria, composta dagli allenatori iscritti all’AIAC e dai direttori delle testate giornalistiche sportive nazionali, ha attribuito al dirigente bianconero il riconoscimento per essere stato «il principale artefice del colpo del secolo», ovvero dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, e per aver guidato «l’area sportiva del club che ha centrato lo storico ottavo scudetto consecutivo, dimostrando competenza, leadership e straordinarie capacità manageriali». Impossibile che non parli dell’erede di Allegri.

LA PROVOCAZIONE – Ed è proprio a Paratici che si rivolge Michele Criscitiello nel suo editoriale su Tmw. Il direttore di Sportitalia scrive una sorta di lettera aperta all’uomo-mercato dei bianconeri, chiedendogli di comunicare chi sarà il tecnico della Juve, rimproverandolo bonariamente. Dopo averlo definito tra i migliori in Europa e nel Mondo dal almeno 6-7 anni, Criscitiello scrive: “ha fatto un guaio che non sapeva di fare. Ha segnato un’era della comunicazione ai tempi dei social. La comunicazione 2.0 del 2019, una cosa che non sarebbe stato in grado di fare neanche il Ministro delle Comunicazioni”.

L’ERRORE – Quale è stato questo guaio? Aver di fatto diviso il mondo tra sarristi e guardiolisti ma non nel senso delle preferenze, bensì su quello delle presunte soffiate e conoscenze. L’aver nascosto ogni mossa ha portato giornalisti veri e falsi – secondo il direttore di Sportitalia – ad assicurare di avere il nome giusto, quello che davvero avrà vinto la corsa alla panchina più ambita. Ecco dunque l’appello: fallo firmare e si saprà se chi dice fandonie sono i giornalisti veri o no. Se arriva Sarri alla Juventus sarà la vittoria della stampa italiana, quella certificata, in caso contrario con avvento di Pep dal cielo allora il Circo Togni sarà autorizzato ad aprire le gabbie.

SPORTEVAI | 03-06-2019 08:48