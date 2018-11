Criscitiello, ma cosa combini?: "Schiaffo a un dirigente avversario"

Michele Criscitiello, presidente della Folgore Caratese, è stato inibito fino al prossimo 18 dicembre. A spiegare il perché della pesante sanzione inflitta al giornalista di Sportitalia è stato il Giudice Sportivo della Lega di Serie D, Aniello Marone.

“Allontanato nel corso del secondo tempo per essersi avvicinato alla panchina della società ospitata con fare minaccioso, al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi raggiungeva un dirigente avversario e lo colpiva con uno schiaffo al viso e un calcio all'altezza del fianco. Veniva bloccato e condotto all'interno dello spogliatoio solo grazie all'intervento dei dirigenti della società ospitante” si legge nel dispositivo della sentenza.

L’episodio è accaduto dopo il triplice fischio della partita vinta dalla squadra brianzola contro il Ligorna (3-1) per l’undicesima giornata del girone A della quarta serie per importanza del calcio italiano. Nel corso della partita c’era stato uno scambio di vedute tra Criscitiello, che chiedeva l’ammonizione di un giocatore dei liguri, e un componente della panchina avversaria.

Marone, come ogni settimana, ha avuto il suo bel da fare. Tre giornate di squalifica sono state inflitte a Rocco Novelli della Nocerina e ad Augustus Kargbo del Roccella: entrambi, al termine delle rispettive gare di campionato, hanno colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario. Due i turni di stop per Marco Puntoriere (Castrovillari) per avere, a gioco in svolgimento, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra. Due anche per Giuseppe Toscano (Pro Dronero): a gioco fermo, si avvicinava alla panchina della società ospitata per recuperare il pallone e nella circostanza strattonava violentemente un calciatore avversario ponendogli entrambe le mani sul petto.

SPORTAL.IT | 13-11-2018 07:25