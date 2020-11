Criscitiello polemico su Guardiola, è bufera su Twitter

Il rinnovo di Pep Guardiola con il Manchester City ha spezzato il cuore di molti tifosi della Juventus. Erano stati in tanti nel corso delle ultime due estati a sperare che il tecnico catalano potesse approdare in bianconero. Soprattutto dopo la separazione da Max Allegri, nel 2019, il mondo Juve credeva che Guardiola potesse davvero arrivare sulla panchina dei bianconeri, sulla quale invece alla fine si sedette Maurizio Sarri.

Guardiola resta al City

E qualche mese fa, dopo l’esonero del tecnico ex Chelsea e Napoli, il toto-Guardiola s’è riproposto, anche perché non sono mancate allusioni e indiscrezioni in tal senso da parte di alcuni giornalisti. In estate qualcuno era anche arrivato a ipotizzare che quella di Andrea Pirlo fosse una scelta attendista in vista dell’approdo del catalano alla Juve nella stagione 2021/22.

Tra coloro che vedevano invece Guardiola lontano dalla Juventus c’era Michele Criscitiello, che ha voluto ricordare la sua posizione con un tweet dal sapore del “l’avevo detto io…”.

Il tweet di Criscitiello e le reazioni degli juventini

“Per molti doveva essere l’allenatore della Juventus, invece…”, ha twittato il giornalista di Sportitalia postando uno screenshot della notizia della conferma di Guardiola al City.

Il suo post, naturalmente, ha generato numerosi commenti e qualche battuta polemica da parte dei tifosi della Juventus. “Mi ricordo ancora le vostre risatine su Cristiano Ronaldo… fate i bravi su… una volta la prende uno… un’altra volta un altro… ma eviterei di fare il fenomeno…”, scrive ad esempio Luca, al quale risponde direttamente Alfredo Pedullà, collega di Criscitiello su Sportitalia: “Le risate le faccio quando leggo queste cose e magari la tua giornata è fatta solo di queste cose”, scrive il giornalista, anch’egli sempre contrario all’ipotesi Guardiola-Juve.

“Michè, proprio tu fai ironia? Ancora riecheggiano nell’aria le vostre cialtronate su CR7. E poi che vuol dire? Oggi la Juve ha un progetto con Pirlo, io rinnovo di Guardiola in che modo sarebbe collegato alla Juve?”, ribatte Linus.

GJustJuve accusa Criscitiello di anti-juventinismo: “Sai benissimo come funziona il mercato. Tutto può cambiare da un giorno all’altro. Ti ho sempre stimato perché sei una persona intelligente, competente e lavori molto. Però quei due tre ultimi tweet anti Juve non ti fanno onore”. Infine Mikele prova a sdrammatizzare: “A Miche’… ma hai litigato con Nedved pure te?”.

SPORTEVAI | 20-11-2020 10:11