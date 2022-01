Dakar 2022, Auto: Sainz guida la riscossa Audi nella 3a tappa

04-01-2022 14:57

Carlos Sainz, che ha firmato il primo successo Audi precedendo di 38 secondi la Toyota di Henk Lategan. Questo successo è il 40° nella Dakar per il pilota spagnolo che entra nella storia con l’inedita RS Q e-tron. Nasser Al-Attiyah (Toyota) resta leader della classifica generale guadagnando su Sébastien Loeb al termine dell’itinerario che ha portato i protagonisti da Al Artawiya ad Al Qaysumah.

La giornata sugli scudi per la casa dei quattro cerchi è completata da Stephane Peterhansel, terzo, con Mattias Ekstrom quinto alle spalle dell’Hunter di Nani Roma. Si tratta del primo successo nella storia del raid più famoso al mondo ottenuto da un mezzo equipaggiato con propulsione ibrida.

Giornata da dimenticare invece per Sebastien Loeb, crollato a 37 minuti di ritardo in classifica generale da Nasser Al-Attiyah. Il qatariota della Toyota corre con una squalifica sospesa dopo le verifiche tecniche dei commissari condotte al termine della seconda tappa e oggi ha concluso in ottava posizione a cinque minuti da Carlos Sainz.

OMNISPORT