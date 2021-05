Dalla Francia alla Spagna: Laporte cambia Nazionale e sogna gli Europei

Al Manchester City non ha il posto assicurato, Aymeric Laporte. Colpa della concorrenza e di un enorme Ruben Dias. Ma il club e Pep Guardiola puntano parecchio su di lui. Tanto che nell’estate del 2018 lo hanno pagato 65 milioni per strapparlo all’Athletic Bilbao, facendo di lui uno dei centrali difensivi più pagati di tutti i tempi.

Chi non punta su di lui, al contrario, è Didier Deschamps. E il numero di presenze di Laporte con la maglia della Nazionale francese è lì a testimoniarlo: zero. Il difensore di Agen è stato convocato in una manciata di occasioni, l’ultima in un paio di partite valevoli per le qualificazioni ai Mondiali russi, ma senza mai scendere in campo.

E ora, ecco il colpo di scena: Laporte sta per cambiare Nazionale. Dalla Francia alla Spagna. Il centrale del City ha origini basche, tanto da aver militato in un club autoctono come l’Athletic, e martedì ha ottenuto la nazionalità iberica. Con la possibilità, adesso sì, di essere convocato da Luis Enrique.

Una convocazione che potrebbe arrivare presto. Prestissimo, anzi. Tanto che è particolarmente forte la possibilità che possa giocare con la maglia della Roja gli Europei del prossimo mese, aggiungendosi così ai vari Sergio Ramos, Pau Torres, Eric Garcia e Iñigo Martinez.

La chiamata da parte della Spagna, come detto, sarebbe perfettamente possibile e legale: Laporte ha indossato la maglia delle Nazionali giovanili francesi, compresa quella dell’Under 21, ma non è mai arrivato a debuttare con quella maggiore.

Parallelamente all’ottenimento della doppia nazionalità, la Federazione spagnola e lo stesso Laporte sono in attesa dell’ok definitivo da parte della FIFA, che dovrebbe arrivare già in questi giorni. E in attesa è anche Luis Enrique. Che si prepara a completare con il mancino del Manchester City la propria batteria di difensori.

OMNISPORT | 12-05-2021 11:00