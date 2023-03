Dani Alves ha iniziato lo sciopero della fame

L'ex Barcellona è in carcere con l'accusa di stupro e, secondo la tv spagnola, sarebbe “devastato e depresso”

18-03-2023 12:07

Dani Alves, in carcere, ha iniziato lo sciopero della fame. Lo dice la tv spagnola, secondo cui, il brasiliano sarebbe “completamente devastato e ci sono giorni in cui non mangia affatto”. L’ex giocatore del Barcellona è in carcere da quasi due mesi dopo essere stato accusato di stupro da una ragazza in un locale notturno di Barcellona. La moglie, Joana Sanz, ha deciso di lasciarlo e ha rimosso anche molte foto insieme a lui dal suo profilo Instagram. Altre fonti fanno sapere che però Dani Alves non avrebbe perso la voglia di giocare a calcio, avendo esordito in una squadra del carcere la settimana scorsa.