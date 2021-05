Daniel Martin: "Ho vinto grazie alla salita di oggi e al sole"

“Non ho parole per descrivere questo successo. Sono venuto al Giro per fare bene e vincere una tappa. Oggi volevo andare in fuga, non credevo che il gruppo mi avrebbe lasciato andare all’attacco. La mia squadra ha fatto un grande lavoro: devo ringraziarli. Avevo bisogno di una salita come questa e del sole per fare bene!”. Così un euforico Daniel Martin ha commentato la sua vittoria nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia con arrivo in salita a Sega di Ala.

OMNISPORT | 26-05-2021 18:29