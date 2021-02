Davide Nicola assolve Sirigu

Terzo pareggio su tre partite per il Torino di Davide Nicola, sempre in rimonta. Il 3-3 in casa dell’Atalanta ha però un sapore ben diverso rispetto all’1-1 interno contro una Fiorentina ridotta in nove uomini.

“Credo che il segnale più importante di oggi sia il risultato – ha detto l’allenatore del Torino nel postgara- La quantità di azioni da gol che abbiamo creato in tre partite è stata elevatissima”.

Il monito che ne deriva è chiaro: “Recuperare una partita del genere contro l’Atalanta vuol dire avere qualità e deve farci fare uno step di consapevolezza. Abbiamo le qualità per essere competitivi contro tutti”.

Nicola difende poi Salvatore Sirigu, protagonista in negativo in due reti dell’Atalanta: “Salvatore riesce a darci la giusta personalità. Questi giocatori sono abituati a difendere in modo differente, io credo che questa squadra possa difendere aggredendo in avanti. Ci stiamo lavorando e a me interessa questo”.

OMNISPORT | 06-02-2021 18:11