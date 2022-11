Davis stregata, Berrettini annuncia il forfait

20-11-2022 17:58

Filippo Volandri deve rinunciare a Matteo Berrettini in vista della Coppa Davis che ricomincerà per gli Azzurri dai quarti di finale contro gli USA.

L’infortunio al piede sinistro occorso a Napoli impedirà al finalista di Wimbledon 2021 di giocare sul veloce indoor di Malaga: si candidano a singolaristi titolari Lorenzo Musetti, che in stagione ha vinto l’ATP di Amburgo, e Lorenzo Sonego, che non aveva partecipato al girone di Bologna, ma che ha di recente vinto il torneo di Metz.

Questo il messaggio social di Berrettini: “Ciao ragazzi, purtroppo l’infortunio al piede non mi permetterà di giocare la fase finale della Davis. Personalmente giocare per l’Italia è sempre stato e sempre sarà un grandissimo onore, è per questo che è stato difficilissimo prendere questa decisione. Ho comunque deciso di andare a Malaga con la squadra per dare il mio contributo anche fuori dal campo! Grazie come sempre per l’affetto che mi fare sentire ogni giorno con i vostri messaggi, in questi momenti sono di grande aiuto”.