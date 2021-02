Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è sincero ai microfoni di Dazn commentando l’espulsione di Hickey dopo l’1-1 con il Bologna: “Per me l’espulsione di Hickey non c’è e ha compromesso la gara, è capitato anche a noi in passato. È stata una partita falsata da quell’episodio”.

“Poi dopo non c’è stata partita perché abbiamo tirato praticamente solo noi senza però trovare la vittoria”, ha continuano l’allenatore dei neroverdi.

OMNISPORT | 20-02-2021 23:25