Di Maria, il Rosario Central pronto a tornare alla carica

Angel Di Maria chiuderà la carriera al Rosario Central. Quella che per molti addetti ai lavori è una certezza potrebbe concretizzarsi al termine dell’attuale stagione, alla conclusione del contratto annuale che il Fideo ha firmato con la Juventus la scorsa estate.

A Torino, in realtà, nutrono ancora la speranza di convincere il fresco campione del mondo a prolungare per un’altra stagione, ma dal canto proprio Di Maria era stato chiaro già in fase di negoziazione con i bianconeri circa la volontà di vivere un’ultima annata in Europa, proprio quella del Mondiale, per poi concludere la propria gloriosa parabola calcistica nel club che lo ha cresciuto.

Le possibilità che tutto questo avvenga già a gennaio sono minime, ma non pari allo zero. A confermarlo le parole di Miguel Angel Russo, tecnico del Rosario Central che, in un intervento a D Sport Radio, ha parlato espliticamente del sogno dei tifosi rosarini e dello stesso Di Maria, parlando anche di “contatti in corso”.

“Sono certo che prima o poi Angel tornerà da noi – il parere di Russo – Il dialogo continua, ma sappiamo che dobbiamo costruire una buona struttura di squadra per convincerlo a chiudere la sua carriera al Central. Di sicuro se venisse da noi dovremo fargli trovare una squadra competitiva, se lo meriterebbe per tutto quello che ha fatto. Dobbiamo provarci, nel calcio argentino accadono spesso queste cose e penso si possa fare. Siamo molto contenti per il Mondiale che ha fatto”.

