 Di Marzio anticipa i 10 big che a gennaio cambiano squadra

Gennaio si avvicina e con le feste riparte anche il calciomercato con una finestra invernale che si preannuncia schioppettante. L’emergenza legata al Covid ha prosciugato le casse dei club, è vero, ma si prevedono colpi grossi, scambi, prestiti e cessioni di diversi big. Gianluca Di Marzio, l’esperto di Sky, nel suo editoriale per per WilliamNews.it anticipa 10 affari probabili.

Il futuro di Nainggolan, Eriksen e Vecino secondo Di Marzio

Si parte dall’Inter che ha tre giocatori in uscita a gennaio (e magari qualcosa farà in entrata). Per Di Marzio il primo a fare le valigie sarà Radja Nainggolan che non ha convinto Conte (solo 5 presenze di cui 4 in A per 45′ effettivi giocati): “La scorsa estate il Cagliari ha fatto di tutto per prenderlo: un sogno che il presidente Giulini proverà a trasformare in realtà a gennaio”. Poi c’è Vecino, finito ai margini dopo il lungo stop per l’infortunio: “lo voleva il Napoli, l’Inter potrebbe provare a inserirlo in qualche scambio a gennaio” e infine Eriksen: “Il centrocampista danese ha voglia di cambiare aria per rilanciarsi. L’Inter lo cederà di fronte a una giusta offerta”

Khedira, Musacchio e Pastore vicini all’addio

Anche Khedira lascerà la Juve: Fuori dalla lista Champions e mai preso in considerazione da Pirlo in campionato, il centrocampista tedesco potrebbe lasciare Torino a gennaio “con direzione Premier League, dove i corteggiatori non mancano di certo”- Nel Milan saluterà Musacchio che, con la crescita di Gabbia e il probabile nuovo difensore che arriverà “potrebbe lasciare Milanello con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto” mentre Pastore della Roma potrebbe andare in Turchia.

Di Marzio fa il punto su Milik e Llorente

In casa Napoli due attaccanti possono andar via a gennaio. Il primo è Milik: “Non rinnoverà il contratto con il Napoli in scadenza a giugno e la società azzurra proverà a trovare la soluzione migliore per le casse del club già a gennaio evitando di perderlo a zero”, il secondo è Llorente: “Il suo contratto scade a giugno, ma potrebbe lasciare i colori azzurri già a gennaio. Le pretendenti, dalla Serie A e dalla Spagna”.

Infine Lovato del Verona che si sta guadagnando lo scettro di giovane più interessante della Serie A: “Se ne sono accorte anche le nostre big, dal Milan al Napoli fino alla Roma, nessuna esclusa, che lo monitorano con attenzione. Qualche grande del nostro campionato potrebbe anche decidere di acquistarlo subito e lasciarlo in prestito in gialloblù fino al termine del campionato” e De Paul dell’Udinese: “La scorsa estate il Leeds è stato vicino a ingaggiarlo, il suo nome inoltre è da tempo nel mirino dell’Inter. Ma attenzione anche alle altre big della nostra Serie A”.

SPORTEVAI | 15-12-2020 10:05