Mercato Juventus, Haaland nel mirino: le parole del giocatore

Erling Haaland sarà uno dei nomi più caldi della prossima sessione estiva di calciomercato. L’attaccante del Borussia Dortmund, a segno in questa stagione 17 volte su 14 partite giocate con il club giallonero, piace a tanti grandi club europei, Juventus compresa. In passato i bianconeri erano stati molto vicini ad ingaggiarlo, e secondo le ultime indiscrezioni sono pronti a riprovarci in futuro, tanto che lo stesso agente del giocatore, Mino Raiola, ha aperto al suo approdo in Serie A.

A margine della premiazione del Golden Boy 2020, il bomber norvegese ha commentato l’indiscrezione: “Io vicino alla Juventus? E’ quello che si dice, ma io non l’ho mai detto. Sono al Borussia Dortmund da un anno, sto bene qui e sono contento“.

Sul premio del miglior giovane il classe 2000 risponde così: “E’ un premio pesante ma ne sono orgoglioso, è una motivazione per fare meglio e inseguire gli altri obiettivi che ho. Il sodalizio con Raiola? Mino mi ha aiutato tantissimo, è il miglior agente al mondo, voglio continuare a crescere nella mia carriera accanto a lui”.

Sui suoi modelli: “Lewandowski è uno dei migliori giocatori al mondo, lo osservo, vorrei vincere come sta vincendo lui e raggiungere traguardi simili a lui”.

Haaland ha confessato la sua ammirazione per Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic: “Due campionissimi, due fenomeni. Ero stregato vedendoli in tv. Sono gli idoli di tanti calciatori tra cui ci sono anche io, sono esempi da imitare per la continuità che permettere loro di rimanere ad altissimi livelli per così tanti anni”.

L’agente Raiola nei giorni scorsi aveva aperto a un possibile arrivo di Haaland in Serie A: “Nel destino di questi grandi calciatori un passaggio qui non è mai da escludere, è sempre il Belpaese”.

OMNISPORT | 15-12-2020 07:34