Raiola fissa il prezzo di Haaland: parte l'asta

Erling Haaland, a suon di gol, sta confermando di essere un crack del calcio mondiale. In tantissimi lo seguono con interesse e, sicuramente, al termine della stagione in corso, arriveranno tante offerte al Borussia Dortmund per il suo cartellino.

Secondo quanto riportato dal Mundodeportivo, Mino Raiola, agente della giovane stella norvegese, avrebbe un accordo con il Borussia Dortmund. Se arriverà una proposta di almeno 75 milioni di euro, Erling Haaland potrà lasciare il club tedesco.

Una cifra importante ma non impossibile, se si considera l’età del giocatore (classe 2000) e gli ampi margini di miglioramento che ha ancora. Inoltre, il suo impatto sul calcio mondiale è stato da campione. Con il Borussia Dortmund segna, di fatto, un gol a partita.

Molti i top club sulle sue tracce. Il Real Madrid pare in pole position ma attenzione anche a Barcellona che pare deciso a rinnovarsi profondamente. Si è invece fatto da parte il Bayern Monaco, non intenzionato a partecipare all’asta. C’è chi giura che andrà al Liverpool.

In Italia, la Juventus pare decisa almeno a provarci. Nel caso in cui dovesse partire Paulo Dybala, il giovane norvegese (già accostato ai bianconeri al tempo del suo passaggio dal Salisburgo al Borussia Dortmund) piacerebbe molto alla Vecchia Signora.

L’agente Mino Raiola ha fatto sapere che “… conterà la volontà del giocatore”. Indubbiamente sarà un fattore determinante ma servirà anche un’offerta consona per convincere il Borussia Dortmund a lasciar partire un giocatore destinato a diventare un grandissimo crack del calcio mondiale.

OMNISPORT | 11-12-2020 08:32