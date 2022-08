Diamond League: Duplantis vince a Chorzow con 6,10

06-08-2022 18:08

Armand Duplantis si è aggiudicato la nona tappa della Diamond League del salto con l’asta, a Chorzow, in Polonia, saltando al terzo tentativo la misura di 6,10, a 11 centimetri dal record del mondo stabilito ai Mondiali di Eugene. Lo svedese ha preceduto il norvegese Sondre Guttormsen (5,73) e il filippino Ernest John Obiena (5,73). Duplantis aveva già la certezza di vincere la sua seconda Diamond League dopo aver saltato gli incontri a Doha, Eugene, Oslo e Roma, ma la tappa di Chorzow non contava per la classifica finale.