Diamond League Oslo: brillano Duplantis e Ingebrigtsen

16-06-2022 23:48

Sono due i risultati col botto, entrambi di due campioni olimpici in carica, della sesta tappa stagionale della Diamond League a Oslo, disputata su pista bagnata. Lo svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta vola a 6,02, record del mondo stagionale, mentre il norvegese Jakob Ingebrigtsen con 3’46”46 sfiora il record europeo del miglio. Nei 100 maschili, in contumacia di Marcell Jacobs, vince il canadese André De Grasse in 10”05, suo personale sulla distanza. Per quanto riguarda i colori azzurri, Dalia Kaddari è quinta nei 200 femminili (23″30), Paolo Dal Molin sesto nei 110 ostacoli (13”76).