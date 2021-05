Dinamo eliminata, Pozzecco si rifugia nel dialetto

La stagione della Dinamo Sassari si chiude nei quarti di finale playoff. Al Taliercio i sardi escono sconfitti dall’autentica battaglia che è stata gara 5 contro la Reyer Venezia, vittoriosa per 93-91.

Sarà quindi la squadra di De Raffaele a sfidare l’Olimpia Milano in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno Virtus Bologna e Brindisi.

Il coach della Dinamo, Gianmarco Pozzecco, è inevitabilmente deluso al termine del match: “La pallacanestro è uno sport bellissimo, ma anche crudele, perché le partite non sono mai chiuse. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i miei ragazzi dal primo giorno di ritiro. Abbiamo espresso il miglior basket della stagione, con conoscenze e livello di gioco altissimi, e non lo dico per presunzione. Purtroppo non è stato sufficiente. Avremmo meritato la semifinale, come del resto Venezia. Perdere per uno o due punti fa male”.

Il commiato stagionale arriva addirittura in dialetto sardo…: “Voglio davvero bene ai miei ragazzi, si sono sacrificati l’uno per l’altro per tutta la stagione. A volte li metto davanti anche alla mia fidanzata, mia futura moglie, che è pure gelosa… Ma non vedo l’ora di rivederli. L’altro giorno ho letto un modo di dire sardo che penso esprima tutto: ‘familia bona, dono de su chelu'”.

OMNISPORT | 21-05-2021 08:55