Dinamo Sassari, parla Francesco Sardara: "Consolidare il progetto"

Mentre la Dinamo Sassari si prepara a disputare i quarti dei play off scudetto contro la Germani Brescia ha parlato oggi, sulle pagine della Nuova Sardegna il figlio del Presidente Stefano Francesco Sardara, amministratore delegato del club che ha parlato delle prospettive della squadra.

“Continuo la tradizione dei figli dei dirigenti e lo dico incrociando le dita perché tutti i miei predecessori hanno sempre fatto molto bene, e aiutando i genitori hanno portato la squadra sempre più in alto”

E poi: “Il principale è continuare a consolidare una realtà come la nostra, già tranquilla per il buon lavoro fatto in precedenza, e migliorare gli assetti e le relazioni per un grado di espansione ancora superiore in Italia e in Europa”-

