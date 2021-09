Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana: “È arrivata la prima vittoria in casa, venivamo da prestazioni positive senza però trovare il risultato”.

“La Salernitana non ha mollato mai, ma noi abbiamo meritato la vittoria. Non si sta parlando del Sassuolo in maniera positiva, ma ci toglieremo qualche sassolino”, ha assicurato l’allenatore dei neroverdi.

OMNISPORT | 26-09-2021 17:29