Australian Open Live: partite e risultati di oggi. Giorgi ko, Djokovic vola agli ottavi, fine corsa per Murray

Dovrà necessariamente passare da un’altra rimonta la speranza di Andy Murray di fare strada agli Australian Open. Lo scozzese ha infatti perso il terzo set del match contro Bautista Agut. Il parziale è stato equilibrato, seguendo i turni di servizio con pochi punti concessi alle risposte, fino all’ottavo gioco, durante il quale Bautista ha saputo procurarsi tre palle break, capitalizzando la terza per poi tenere con autorità il servizio successivo a zero chiudendo sul 6-3. Intanto il profilo Twitter ufficiale del torneo “conta” le ore trascorse in campo da Murray nei primi due turni e mezzo…

Just ticked over 13 and a half hours on court. How is he doing this?@andy_murray • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/YNEMclVpsS

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2023