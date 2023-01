19-01-2023 13:54

Nel giorno della caduta delle stelle, da Casper Ruud a Sascha Zverev fino a Taylor Fritz, agli Australian Open prosegue spedita la corsa di Novak Djokovic, che è approdato al terzo turno del primo Slam della stagione piegando il francese Enzo Couacaud, proveniente dalle qualificazioni.

Australian Open, Djokovic soffre più del previsto contro Couacaud

Il serbo, che già al momento del sorteggio del tabellone è sembrato avere la strada spianata quantomeno verso la finale, nella quale non potrebbe comunque affrontare il grande rivale Rafa Nadal, eliminato a sorpresa al secondo turno dallo statunitense Mackenzie McDonald, ha però sofferto più del previsto per sbarazzarsi del 27enne numero del mondo, arrivato a Melbourne da qualificato, ancora a secco in carriera di successi in un torneo dello Slam.

Caricato dal facile successo sul boliviano Hugo Dellien e consapevole di essere di fronte all’occasione della vita, Couacaud è infatti andato ben oltre le proprie possibilità, riuscendo nell’impresa di strappare un set alla leggenda di Belgrado, il secondo, vinto dal francese al tie break. Certo, prima e dopo Djokovic ha dominato, concedendo appena tre giochi all’avversario tra il 6-1 del primo set e il 6-2, 6-0 di terzo e quarto, ma una piccola spia nel motore di Nole potrebbe essersi accesa, se non altro a livello di energie spese, in vista dell’ottavo di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov.

Djokovic, che brivido durante il match contro Couacaud: l’infortunio e il ricorso al fisioterapista

Peraltro il match è stato caratterizzato da un doppio infortunio. Couacaud era andato ko (caviglia) nel corso del primo set, fatto che rende ancora più memorabile il rendimento avuto nel corso del secondo parziale, giocato con coraggio dal francese capace di stare punto a punto con Djokovic fino alla fine del set, complice l’intervento del fisioterapista a supporto del serbo, che ha sentito un riacutizzarsi del fastidio al tendine del ginocchio sinistro accusato ad Adelaide contro Medvedev al punto da richiedere il medical time-out sul 5-4 per ricevere tutte le cure del caso dal suo staff e tornare in campo con una nuova fasciatura alla gamba sinistra.

Insomma, situazione da monitorare benché dopo un doppio fallo alla ripresa, che ha fatto volare via il set e costretto il serbo a stare in campo più del previsto, Novak è parso stare bene nel proseguimento del match. Vero è che lo stesso Nole aveva anticipato, dopo il successo su Carballes Baena nel primo turno, che le nuove palline lente utilizzate agli Australian Open erano alla base dei match “fiume” visti nei primi turni, ma in vista dei prossimi turni il nove volte campione agli Australian Open avrebbe fatto a meno di giocare quattro set, alla luce anche delle proprie condizioni non perfette.

Djokovic in bagno senza autorizzazione? La secca replica del serbo ad Eurosport

A completare la giornata poco felice dell’ex numero 1 del mondo c’è poi stata la polemica a distanza con Eurosport, che prima di scendere in campo contro Couacaud ha risposto a muso duro all’emittente televisiva che lo aveva accusato di essere andato in bagno senza l’autorizzazione del giudice di sedia durante il primo turno. Djokovic ha replicato asserendo di aver ricevuto il regolare permesso insieme alla richiesta di… espletare le proprie esigenze entro i tempi tecnici del cambio di campo, ovvero 90 secondi.

Lo stesso giudice ha poi chiesto a Djokovic di uscire dal campo dalla porta più vicina al bagno, cosa non fatta dal serbo che si è giustificato asserendo di non aver sentito l’invito del giudice. Insomma, un altro motivo di tensione dopo l’infortunio e dopo il caso del battibecco con il proprio manager italiano avvenuto durante il torneo di Adelaide, vinto prima dell’inizio degli Australian Open.

