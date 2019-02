Serie A, albo d'oro. Tutti le squadre vincitrici del campionato

Il campionato di Serie A ha iniziato la propria storia nel lontano 1898. La prima squadra a vincere il titolo di Campione d’Italia è stata il Genoa. Da allora la massima competizione calcistica nazionale ha cambiato formula passando da torneo a gironi a campionato a girone unico, aumentando o diminuendo il numero delle partecipanti nel corso del tempo fino alle attuali 20 squadre. Inutile dire che la squadra che ha vinto più campionati è la Juventus che ne ha portati a casa 34, senza contare quelli revocati e riassegnati. I bianconeri sono gli unici ad avere sul petto 3 stelle. Sul podio delle pluridecorate anche Milan e Inter. Lontanissime in classifica le romane che hanno vinto solo 5 titoli in due, il Napoli che ha vinto solo 2 volte in epoca Maradona. Rarissime le outsider dell’era contemporanea: solo Verona e Sampdoria sono state capaci di inserirsi nell’albo d’oro. Lontanissime nel tempo le vittorie di Bologna, Torino, Cagliari e Genoa. Mentre anticamente anche Pro Vercelli, Casale e Novese riuscirono a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del campionato di calcio.

Albo d’oro Serie A – Tutte le vincitrici anno per anno

1898 Genoa

1899 Genoa

1900 Genoa

1901 Milan

1902 Genoa

1903 Genoa

1904 Genoa

1905 Juventus

1906 Milan

1907 Milan

1908 Pro Vercelli

1909 Pro Vercelli

1909-10 Ambrosiana Inter

1910-11 Pro Vercelli

1911-12 Pro Vercelli

1912-13 Pro Vercelli

1913-14 Casale

1914-15 Genoa

1919-20 Ambrosiana Inter

1920-21 Pro Vercelli

1921-22 Pro Vercelli-Novese

1922-23 Genoa

1923-24 Genoa

1924-25 Bologna

1925-26 Juventus

1926-27 Torino

1927-28 Torino

1928-29 Bologna

1929-30 Ambrosiana Inter

1930-31 Juventus

1931-32 Juventus

1932-33 Juventus

1933-34 Juventus

1934-35 Juventus

1935-36 Bologna

1936-37 Bologna

1937-38 Ambrosiana Inter

1938-39 Bologna

1939-40 Ambrosiana Inter

1940-41 Bologna

1941-42 Roma

1942-43 Torino

1945-46 Torino

1946-47 Torino

1947-48 Torino

1948-49 Torino

1949-50 Juventus

1950-51 Milan

1951-52 Juventus

1952-53 Inter

1953-54 Inter

1954-55 Milan

1955-56 Fiorentina

1956-57 Milan

1957-58 Juventus

1958-59 Milan

1959-60 Juventus

1960-61 Juventus

1961-62 Milan

1962-63 Inter

1963-64 Bologna

1964-65 Inter

1965-66 Inter

1966-67 Juventus

1967-68 Milan

1968-69 Fiorentina

1969-70 Cagliari

1970-71 Inter

1971-72 Juventus

1972-73 Juventus

1973-74 Lazio

1974-75 Juventus

1975-76 Torino

1976-77 Juventus

1977-78 Juventus

1978-79 Milan

1979-80 Inter

1980-81 Juventus

1981-82 Juventus

1982-83 Roma

1983-84 Juventus

1984-85 Verona

1985-86 Juventus

1986-87 Napoli

1987-88 Milan

1988-89 Inter

1989-90 Napoli

1990-91 Sampdoria

1991-92 Milan

1992-93 Milan

1993-94 Milan

1994-95 Juventus

1995-96 Milan

1996-97 Juventus

1997-98 Juventus

1998-99 Milan

1999-00 Lazio

2000-01 Roma

2001-02 Juventus

2002-03 Juventus

2003-04 Milan

2004-05 Non assegnato

2005-06 Inter

2006-07 Inter

2007-08 Inter

2008-09 Inter

2009-10 Inter

2010-11 Milan

2011-12 Juventus

2012-13 Juventus

2013-14 Juventus

2014-15 Juventus

2015-16 Juventus

2016-17 Juventus

2017-18 Juventus

2018-19

Quanti campionati ha vinto…?

Juventus 34

Milan 18

Inter 18

Genoa 9

Bologna 7

Pro Vercelli 7

Torino 7

Roma 3

Lazio 2

Fiorentina 2

Napoli 2

Verona 1

Sampdoria 1

Cagliari 1

Casale 1

Novese 1

VIRGILIO SPORT | 05-02-2019 17:47