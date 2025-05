Serie A, le partite di oggi: dove vedere Napoli-Cagliari e Como-Inter in tv e in streaming

Il programma della 37esima giornata di Serie A: gli orari, le date e il palinsesto tv di tutte le partite, il via con le due gare scudetto

Ultimo atto di campionato, spareggio (poco probabile) permettendo, per Napoli e Inter, impegnate rispettivamente al Maradona contro il Cagliari e al Sinigaglia di Como. Campani avanti di un punto, basterà una vittoria per conquistare il quarto scudetto della storia; l’Inter deve battere il Como e sperare in un passo falso dei rivali. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere le partite in tv e in streaming.

Serie A, la classifica prima della 38esima giornata

Classifica: Napoli 79, Inter 78, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Fiorentina e Bologna 62, Milan 60, Como 49, Torino e Udinese 44, Genoa 40, Cagliari 36, Verona e Parma 33, Lecce ed Empoli 31, Venezia 29, Monza 18.

Serie A, il programma della 38a giornata: orari e palinsesto tv

Napoli-Cagliari 23 maggio 20:45 Dazn Como-Inter 23 maggio 20:45 Dazn Bologna-Genoa 24 maggio 18 Dazn Milan-Monza 24 maggio 20:45 Dazn Atalanta-Parma 25 maggio 20:45 Dazn Empoli-Verona 25 maggio 20:45 Dazn/Sky Lazio-Lecce 25 maggio 20:45 Dazn/Sky Torino-Roma 25 maggio 20:45 Dazn Udinese-Fiorentina 25 maggio 20:45 Dazn Venezia-Juventus 25 maggio 20:45 Dazn/Sky

Le partite di oggi, Napoli e Inter a caccia dello scudetto

Napoli-Inter, scontro a distanza tra le due rivali in lotta per il titolo. Il Napoli ospita il Cagliari in un Maradona tutto esaurito. Con una vittoria sarà scudetto, il quarto della storia per i campani, il secondo negli ultimi tre campionati. All’Inter servirà un doppio risultato: dovrà battere il Como al Sinigaglia e attendere buone notizie da Napoli: con un pareggio o una sconfitta degli uomini di Conte, i nerazzurri si confermerebbero campioni d’Italia bissando il successo dello scorso anno (sarebbe il ventunesimo scudetto per il club meneghino).C’è anche una possibilità per portare la contesa allo spareggio, programmato per lunedì sera (ore 20.45). Un evento poco probabile: il Napoli deve perdere contro il Cagliari e l’Inter non andare oltre il pareggio a Como. Solo in questo caso le due squadre arriverebbero a pari punti e si giocherebbero lo scudetto, probabilmente all’Olimpico di Roma.

Le partite di sabato 24 maggio

Il Bologna, già certo di un posto in Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, conclude il suo campionato ospitando il Genoa, da tempo salvo, al Dall’Ara. Il Milan terminerà la stagione, decisamente negativa (il successo in Supercoppa Italiana non cancella le delusioni in campionato e nelle coppe), affrontando il Monza, da settimane retrocesso in Serie B. Ritorno al Meazza per Alessandro Nesta, tecnico dei brianzoli; ultima per Conceiçao da allenatore del Milan. Si prevede una contestazione per i rossoneri.

Le partite di domenica 25 maggio

Empoli-Verona , Lazio-Lecce e Venezia-Juventus sono le gare più interessanti della domenica. In palio la salvezza e posti in Europa. La Juventus chiede strada al Venezia per blindare il 4° posto che vale la qualificazione alla prossima Champions Leagu e, ma i lagunari hanno assoluto bisogno dei tre punti per evitare il ritorno in Serie B dopo una sola stagione. Non solo: il Venezia dovrà battere i bianconeri e sperare in un passo falso dell’Empoli (al Castellani contro un Verona tranquillo) e del Lecce , impegnato in casa della Lazio , ancora in corsa per la Champions (ma la Juventus dovrà perdere a Venezia e la Roma non battere il Torino): con un pareggio i biancocelesti andrebbero in Conference League .

