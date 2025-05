F1, Verstappen che sgarbo: da Hamilton a Leclerc tutti alla prima del film di Brad Pitt e Max gioca al simulatore

I piloti, da Hamilton a Leclerc, si sono ritrovati a Monaco un giorno prima per la visione in anteprima del film sulla F1 con Brad Pitt. Assente Max Verstappen che ha preferito giocare a casa all'IRacing

C’erano tutti o quasi. Una vera e propria proiezione privata per il mondo della Formula 1 quella che si è tenuta mercoledì sera a Monaco alla vigilia del Gran Premio di Monte Carlo. Piloti, team principal e pochi altri hanno potuto vedere in anteprima assoluta “F1 – Il film”, la pellicola in uscita a breve che racconta da vicino come nessuno mai il mondo del circus, diretta da Joseph Kosinski e con protagonsita Brad Pitt. C’erano Hamilton, Leclerc e poi da Alonso ad Antonelli passando per Norris e Piastri. Insomma non mancava nessuno. O quasi. Già perchè Max Verstappen era assente (in)giustificato. Sempre contro corrente il 4 volte campione del mondo era a casa sua, al simulatore, a giocare all’IRacing con il suo team virtuale.

Monaco come Cannes: piloti e team principal al cinema

I piloti di Formula 1 e i responsabili delle scuderie hanno potuto vivere una serata speciale prima del Gran Premio di Monaco grazie alla proiezione, in esclusiva, dell’attesissimo film sulla F1. Previsto per l’uscita internazionale il 25 giugno e per il lancio in Nord America il 27 giugno, “F1 – Il Film” è diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, Brad Pitt che è anche il protagonista principale. E tra gli altri vede tra i produttori il pilota della Ferrari Lewis Hamilton.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Grimaldi Arena del Principato di Monaco si è trasformata per una sera in una sorta di Festival di Cannes con annesso tappeto rosso che ha accolto le personalità più in vista del circus. A cominciare dai piloti. Tutti presenti (o quasi). C’era ovviamente Lewis Hamilton che si è presentato solo, single incallito mentre tutti gli altri sono arrivati in compagnia delle rispettive compagne, a cominciare dall’altro pilota Ferrari, Charles Leclerc con la fidanzata storica Alexandra Saint Mleux e ancora Sainz con Rebecca Donaldson e così via. Senza dimenticare i vari team principal.

Verstappen l’anticonformista: ha preferito giocare all’IRacing

Tra i piloti, che hanno partecipato attivamente a diverse scene del film con Brad Pitt, girate in diversi week end di gara lo scorso anno, c’erano solo due assenti. Lance Stroll ma soprattutto mancava del tutto il 4 volte campione del mondo Max Vertappen.

Da sempre anticonformista e lontano dal jet set che ruota attorno alla F1, il pilota olandese della Red Bull ha marcato visita. E preferito fare ben altro. Ma cosa può averlo tenuto lontano? In quelle stesse ore Verstappen stava comodamente seduto a casa sua, non molto distante dalla Grimaldi Arena, lui che ha la residenza a Monaco. E cosa faceva? Max al simulatore gareggiava all’IRacing il campionato virtuale al quale è iscritto con il suo Team RedLine. Con tanto di volante rosa forse in onore della figlioletta Lucy nata da poco.