F1, Hamilton fa pace con Adami: pizza per tutti. Leclerc litiga con Bozzi, team radio: "Non parlarmi di Lewis"

La gioia di Hamilton per la rimonta che gli fa fare pace con Riccardo Adami mentre Leclerc un po' stizzito finisce penalizzato all'ultima Safety Car e se la prende con Byron Bozzi

Uno squarcio di luce in fondo al tunnel. Questo è stato il Gran Premio di Imola per la Ferrari. Dal sabato alla domenica la rossa ha ritrovato un po’ di smalto che sembrava perso e grazie ad un buon passa gara e un’azzeccata strategia ha finito a pochissimo dal podio con un rinato Hamilton e non lontano con uno stoico quando sfortunato Leclerc.

Charles ha parecchio da recriminare, contro le safety car che lo hanno penalizzato. Ma ha avuto anche da ridire, nei team radio, con le scelte del box Ferrari, in particolar modo alla seconda e ultima SF c’è stato un lungo battibecco con il suo ingegnere di pista, Byron Bozzi. Problemi che per una volta non ha avuto Lewis che ha anzi finalmente trovato e sottolineato il feeling con Riccardo Adami.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Hamilton emozionato nel team radio: “Grazie ragazzi”

Finalmente. Lewis Hamilton ha sfoggiato tutto il suo talento dall’alto di ben 7 titoli mondiali in bacheca. Appena ritrovata un po’ la monoposto, il passo e quant’altro, l’inglese ha messo sull’asfalto di Imola una prestazione maiuscola rimontando dalla 12sima alla quarta posizione cambiando in 24 ore l’umore suo e dei tifosi Ferrari.

Una festa che passa inevitabilmente per una strategia gara azzeccata. Dopo i battibecchi di Miami, tutto è filato liscio, anzi la collaborazione tra Hamilton e il muretto rosso è stata la base su cui costruire la rimonta.

“Wow! Che bella gara ragazzi! Pit stop fantastici, strategia fantastica, la macchina andava benissimo oggi! Sono così grato, così orgoglioso! Grazie a tutti! Forza tifosi, è stato per loro!”

Hamilton, finalmente feeling con Riccardo Adami

Hamilton lo ha riconosciuto nel team radio finale in cui ha ringraziato sia Riccardo Adami con cui c’era stato più di qualche screzio in passato, che tutto il team con un eloquente ed emozionato “grazie ragazzi” in italiano. Ma anche dopo la gara ha avuto parole al miele per il suo ingegnere di pista: “Con Adami la comunicazione è stata ottima, io sono stato più calmo ed anche lui lo era”.

La gioia ritrovata di Hamilton lo si evince anche dalla festa che gli ha tributato Imola e che l’inglese ha gradito andando in mezzo ai tifosi a sentire il calore del cuore rosso Ferrari che batte in ogni support del cavallino rampante.

Leclerc stizzito con Bozzi: team radio di fuoco, centra Hamilton

Di umore un po’ diverso Leclerc. Il monegasco ha fatto una gran gara, ha azzeccato la scelta di fare un undercut enorme a inizio gara col primo pit stop ritrovandosi anche davanti a Russell quando l’inglese, quarto, si è fermato. Ma Charles, novello Calimero, è stato penalizzato dal timing delle SC, la Virtual e la Safety Car per il ritiro di Antonelli.

In particolare in questa seconda occasione, Leclerc ha avuto un fitto botta e risposta con il suo ingegnere di pista Byron Bozzi sull’opportunità di fermarsi o meno, addirittura provare a mettere le soft per l’ultimo stint di gara. Un’idea, quella di Charles, che a posteriori pareva essere azzeccata visto la SC è durata parecchio e la gara è ripresa con solo una decina di giri da fare.

Botta e risposta tra Leclerc e Bozzi: “Possiamo vincere… con Lewis”

Ed invece anche la scelta di Hamilton di fermarsi ha finito col penalizzare Leclerc che si è ritrovato con gomme usate a battagliare con Lewis e soprattutto Albon che avevano gomme fresche nel finale. Nella ricostruzione del team radio concitato con Bozzi si evince tutta la frustrazione di Charles che a un certo punto si lascia andare ad un eloquente: “Non mi interessa [di Lewis], stiamo parlando di noi!” e quando alla fine di tutto si lascia andare forse ad un sarcastico “possiamo vincere la gara, con Lewis…”

Leclerc: “Le soft sarebbero meglio”.

Bozzi: “17 giri Charles, 17 giri alla fine”.

Leclerc: “Quanti giri hanno le mie medie?”.

Bozzi: “Le medie hanno 11 giri”.

Leclerc: “Dimmi quali sono le migliori, queste sono fo**ute. Abbiamo una soft nuova, no?”.

Bozzi: “Hamilton davanti non vuole fare la sosta”.

Leclerc: “Non mi interessa, non mi interessa [di Lewis]! Stiamo parlando di noi. Abbiamo una nuova soft?”.

Bozzi: “Quindi vuoi una nuova soft? Sì, abbiamo una nuova soft. Dimmi adesso [cosa vuoi fare]”.

[Hamilton rientra ai box prima di Leclerc]

Leclerc: “Aspetta, aspetta. Ahahah…. si è fermato Lewis. Non ho intenzione di aspettare dietro di lui e perdere comunque posizioni”.

Bozzi: “Ok, ora dobbiamo stare fuori”.

Leclerc: “Ah quello sicuro”.

Bozzi: “Quelli davanti a te sono rimasti fuori”.

Leclerc: “Penso che possiamo vincere la gara… con Lewis”.

Hamilton fa festa coi meccanici: “Pizza! Parlatemi italiano!”

In un video pubblicato dai social Ferrari, Lewis Hamilton si congratula con i meccanici dopo la gara: “Siete stati veloci, bene così” e li esorta a fare ancora meglio: “Sono orgoglioso di voi” poi ancora un “grazie ragazzi” in italiano e un’altra esortazione: “sto cercando di parlare italiano, parlatemi italiano” ed allora un meccanico gli fa: “Pizza stasera” e Lewis: “Pizza? Ancora? Anche ieri sera ho mangiato pizza, ok!”