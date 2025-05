Inter, Martinez come Mourinho: il gesto delle manette con la Lazio. Marotta e Inzaghi preparano il dossier arbitrale

La vigilia dell’ultima giornata di campionato e della sfida scudetto si infiamma anche sul tema arbitrale: sui social l’immagine del portiere nerazzurro contro l’arbitro Chiffi e il Var

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La vigilia dell’ultima partita di campionato di serie A raggiunge momenti di altissima tensione. Napoli e Inter si giocano il titolo tricolore negli ultimi 90 minuti di gioco con le sfide con Cagliari e Como ma ad agitare la vigilia ci sono le discussioni sugli arbitraggi e anche un gesto del portiere Josep Martinez che fa discutere.

L’episodio del rigore

La Lazio trova la rete del pareggio nei minuti di recupero con l’Inter che in quel momento, in vantaggio, era pronta a riprendersi la testa della classifica in virtù del contemporaneo pareggio del Napoli a Parma. La revisione al Var del tocco di braccio di Bisseck porta all’assegnazione di un calcio di rigore che la squadra di Baroni trasforma per il pareggio definitivo. Un episodio che ha fatto molto discutere e che ha scatenato proteste a non finire.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reazione di Martinez

A distanza di quattro giorni dalla partita di San Siro emergono nuovi dettagli su quel finale concitato e l’ultimo arriva grazie alle telecamere di Dazn che ripescano un’immagine della panchina dell’Inter decisamente eloquente. Il portiere Josep Martinez (secondo di Sommer) si lascia andare all’ormai famoso gesto delle manette, portato alla ribalta dall’ex tecnico interista Josè Mourinho che lo aveva mostrato in occasione della sfida tra i nerazzurri e la Samp nel febbraio del 2010. In quella occasione lo Special One fu sanzionato con tre giornate di squalifica e una multa di 40mila euro e ora anche il portiere ex Genoa rischia una sanzione simile che però sconterebbe nella prossima stagione.

Inter-Lazio: la moviola del match

Marotta e Inzaghi contro gli arbitri

Se il gesto di Martinez è dettato dalla grande concitazione del momento, in casa Inter c’è un crescente risentimento nei confronti della classe arbitrale e delle decisioni che secondo Marotta e Inzaghi avrebbero penalizzato la squadra nel corso di questa stagione. Un articolo pubblicato ieri dal quotidiano Repubblica ha infatti rivelato che presidente e allenatore dell’Inter sarebbero ancora furiosi per le decisioni di Chiffi nel match di domenica che avrebbe cementato la sicurezza che diverse decisioni arbitrali e alcune decisioni del Var nel corso dell’ultima stagione abbiano influenzato negativamente alcuni risultati dell’Inter. Il club starebbe addirittura pensando a un dossier da presentare in occasione del prossimo Consiglio Federale.