19-01-2023 08:25

L’Italia si era presentata con ben 12 azzurri agli Australian Open. Al momento, le speranze di far bene sono legate a Camila Giorgi e Jannik Sinner, entrambi al terzo turno a Melbourne. Intanto, l’infortunio occordo a Rafa Nadal non è incoraggiante.

Australian Open, Giorgi avanza senza problemi

Camila Giorgi non ha tradito le attese ed è approdata al terzo turno agli Australian Open (quinta volta che raggiunge questo traguardo in una prova dello Slam).

La 31enne di Macerata si è sbarazzata, senza grossi problemi, della slovacca Anna Karolina Schmiedlova, n. 105 al mondo. Camila Giorgi ha archiviato la pratica con un secco 6-4, 6-3, giocando un ottimo tennis. Ora, nel terzo turno a Melbourne, se la vedrà con la vincente del match Bencic-Liu.

Australian Open, Sinner vuole fare tanta strada

I primi due match di Jannik Sinner a Melbourne sono stati praticamente perfetti. L’altoatesino non ha concesso un solo set agli avversari, dimostrando di essere in grande spolvero. Nella notte si giocherà un posto negli ottavi di finale contro l’ungherese Marton Fucsovics, avversario tutt’altro che facile.

Jannik Sinner, unico azzurro ancora in corsa a Melbourne, è conscio del fatto che dovrà alzare ulteriormente il livello del proprio tennis, anche a rete: “Ci sono partite in cui tutto riesce bene e altre meno. In alcune occasioni potrei anche provarci più spesso, ma non mi sento ancora sicurissimo dalle parti della rete. Comunque ho attaccato nei momenti giusti e ho coperto la rete abbastanza bene. Piano piano anche le volée le sento meglio, e questo mi dà fiducia per provarci più spesso”, le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Australian Open, per Nadal infortunio di 6/8 settimane

Infine, giungono notizie poco rassicuranti sulle condizioni fisiche di Rafael Nadal, infortunatosi nel match contro l’americano Mackenzie McDonald. Il maiorchino, come riportato da Marca, ha riportato una lesione di secondo grado all’ileopsoas. Dovrà restare fermo 6/8 settimane.

Di fatto, se tutto andrà per il meglio, tornerà in campo a Monte Carlo ad aprile (salterà, probabilmente, anche Indian Wells). Un brutto colpo per Rafael Nadal e per tutti gli appassionati di tennis.