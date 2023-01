Panatta: "Sinner alla lunga verrà fuori"

03-01-2023 23:10

L’ex tennista azzurro Adriano Panatta in un’intervista ad Oasport ha parlato delle prospettive di Berrettini e Sinner: “Andarsi a prendere il successo in un Major ora come ora è difficile, però credo che abbiamo i giocatori per poter centrare l’obiettivo”.

“Berrettini e Sinner hanno queste possibilità e soprattutto Matteo a Wimbledon, nel 2021, ha dimostrato di essere uno dei migliori. Per me è lui quello che ha più chance di vincere un Major in tempi brevi. A lungo termine, però, Sinner credo verrà fuori. È giovane, si sta formando e ha avuto tanti intoppi nel 2022”.