18-01-2023 08:10

Clamoroso agli Australian Open. Rafael Nadal, campione in carica, è stato eliminato al secondo turno del torneo. Brilla, invece, la stella di Jannik Sinner.

Grande sorpresa agli Australian Open, Nadal eliminato

Rafael Nadal è già fuori dal tabellone degli Australian Open. Il campione in carica, nonché testa di serie numero 1 del torneo, è stato eliminato da Mackenzie McDonald in tre set (6-4, 6-4, 7-5 i parziali del match).

Il maiorchino è stato condizionato da un infortunio. Sul punteggio di 6-4 5-3 in favore dello statunitense, Rafael Nadal è stato costretto ad uscire dal campo per un problema fisico. Lo spagnolo ha comunque onorato il match, restando in campo sino al termine. Tanta commozione sugli spalti, con le lacrime anche della moglie.

Australian Open, l’ultima volta di Nadal a Melbourne?

Al termine della partita, Rafael Nadal è stato omaggiato, con un caloroso abbraccio, da parte del pubblico presente. Il maiorchino ha risposto con un lungo saluto. Potrebbe essere stata l’ultima apparizione di Rafael Nadal agli Australian Open.

Nel post match, Mackenzie McDonald si è espresso così: “Ho servito e risposto molto bene. E’ stato difficile restare in partita mentalmente nel terzo set. Nadal è un grande campione, non si arrende mai”.

Australian Open, Sinner al terzo turno senza problemi

Con Matteo Berrettini già eliminato, l’Italia del tennis si sta aggrappando a Jannik Sinner. L’azzurro sta rispondendo alla grande. Nel secondo turno, l’altoatesino si è imposto su Tomas Etcheverry in maniera perentoria: 6-3, 6-2, 6-2 i parziali del match, durato solo un’ora e 44 minuti.

Jannik Sinner è apparso in grande forma. L’azzurro ha dominato la partita sin dai primi scambi, non lasciando mai all’argentino la possibilità di dargli fastidio. “Ho alzato il mio livello e sono molto contento di aver giocato col tetto. Ho servito e risposto molto bene, mi sono mosso bene e penso che il mio passato nello sci mi abbia aiutato in questo senso”. Jannik Sinner tornerà in campo venerdì.

Clicca qui per vedere tutte le gare degli Australian Open live su DAZN