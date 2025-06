Sinner-Djokovic semifinale Roland Garros 2025, orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming

Il numero 1 del ranking mondiale torna in campo venrdì 6 giugno alle ore 19 contro Djokovic. L'azzurro se la vede di nuovo contro il campione serbo: precedenti e curiosità

Sarà un venerdì davvero intenso, anche sul fronte del Roland Garros, quello che ci attende e che è stato segnato dai tifosi italiani per la doppia sfida che vedrà impegnati, a Parigi, Jannik Sinner, numero 1 del ranking ATP, contro Nole Djokovic e Lorenzo Musetti che se la vedrà con Carlos Alcaraz. Il 6 giugno alle ore 19 sul Philippe-Chatrier scenderanno in campo per contendersi un posto in finale.

Dopo la finale conquistata agli Internazionali d’Italia e il titolo sfumato contro un Carlos Alcaraz al top sulla terra battuta, Jannik cerca di migliorarsi in questa edizione del torneo francese del Grande Slam dopo la semifinale contro lo spagnolo della scorsa stagione.

Quando gioca Sinner contro Djokovic in semifinale

Sinner si appresta ad affrontare un rivale epico che gode di u indubbio vantaggio in termini di esperienza e che con una simile arma non va affatto sottovalutato. Nole rimane un protagonista assoluto del tennis e che anche qui al Roland Garros ha detto la sua, in passato. Nel 2024, Sinner fu protagonista di una sfida incredibile e tra le più animate sul piano tecnico contro Alcaraz, in una partita che è già un grande classico e non solo sulla terra rossa.

Sul campo Philippe Chatrier andrà in scena Sinner-Djokovic e considerato il clamore che sta accompagnando il rientro di Jannik il match è stato programmato nel serale, a partire dalle ore 19.

Riassumendo, ecco le principali informazioni sull’incontro:

Partita: Sinner-Djokovic

Data: 6 giugno 2025

Orario: 19

Competizione: Roland Garros

Diretta tv: Eurosport, Sky, DAZN

Streaming: Sky, Sky Go, NOW, DAZN

Dove vederla in tv e streaming

Per quanti desiderassero seguire live Sinner-Djokovic in diretta televisiva, la semifinale è in programma su Eurosport. Ciò significa che gli appassionati potranno seguire sia su Sky, canale 210 o 211, oppure su DAZN il match in programma che decreterà o meno una finale che i tifosi già immaginano con i colori azzurri.

Per quanti abbiano sottoscritto l’abbonamento, si potrà seguire in streaming su Now la partita oppure collegarsi tramite app su smart tv o smartphone e altri device per seguirla in diretta live ricorrendo a Sky Go o scegliendo DAZN.

I precedenti

Passiamo ai precedenti tra i due che potrebbero già costituire materia di studio in un apposito manuale. Jannik Sinner e Novak Djokovic, da pro, si sono affrontati otto volte in carriera: il bilancio delle vittorie è in perfetta parità con quattro successi a testa, ma l’azzurro è in serie positiva da tre incontri consecutivi, ovvero dal trionfo nelle semifinali di Coppa Davis 2024 con l’Italia senza considerare che Jannik è il tipo di giocatore che Nole soffre molto.

Di seguito, tutti i precedenti a livello ATP tra Sinner e Djokovic:

2021 – Montecarlo, R32: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-2)

2022 – Wimbledon, QF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-2 (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2)

2023 – Wimbledon, SF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-0 (6-3, 6-4, 7-6 4 )

) 2023 – ATP Finals, RR: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-1 (7-5, 6-7 5 , 7-6 2 )

, 7-6 ) 2023 – ATP Finals, F: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-3)

2023 – Coppa Davis, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-1 (6-2, 2-6, 7-5)

2024 – Australian Open, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-1 (6-1, 6-2, 6-7 6 , 6-3)

, 6-3) 2024 – Shanghai, F: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-0 (7-64, 6-3)

Quello della semifinale del Roland Garros 2025 sarà il secondo incontro su terra tra i due. A livello Slam, sono tre i precedenti: due su erba (a Wimbledon, entrambi vinti da Djokovic) e uno su cemento (Australian Open, vinto da Sinner) in tempi più recenti ovvero nel 2024, primo titolo vinto dall’italiano.