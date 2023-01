Australian Open, Nadal: "Sto bene"

14-01-2023 14:41

Tra i più attesi dell’Australian Open 2023 c’è Rafael Nadal.

Lo spagnolo deve infatti difendere il titolo vinto lo scorso anno in finale contro Medvedev dopo un pre season non al top. In conferenza stampa, il mancino di Manacor ha messo le mani avanti, rassicurando però sulle sue condizioni fisiche.

“Sono abbastanza felice, mi alleno. E mI sento bene. Ora ho bisogno di un paio di vittorie, spero che accada qui altrimenti ci proverò più avanti, se Lunedì perderò non sarà la fine del mondo.

Certo, sarà dura ma accetterò il risultato. Io spero di giocare un buon Australian Open ma non sai mai cosa può succedere. Sinceramente mi sento pronto per giocare. Draper? Sinceramente credo che sia uno dei peggiori sorteggi togliendo le teste di serie.

Parliamo di un ragazzo giovane e potente, sta crescendo rapidamente sia in classifica che nel gioco. È una grande sfida per me all’inizio del torneo, vedremo come andrà. Lui ha molte cose positive da dare ed una grande carriera davanti. Io sono pronto per questa battaglia”.