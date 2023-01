Australian Open, Tsitsipas-Sinner Live: la cronaca in diretta della partita

Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner sono in campo per il riscaldamento. È ormai tutto pronto per l’inizio del match, che sarà il sesto confronto diretto tra i due: il greco ha vinto quattro volte, compresi l’ottavo di finale della scorsa edizione e l’ultima sfida in assoluto, agli scorsi Internazionali di Roma. Sinner l’ha spuntata solo una volta, proprio a Roma nel 2020