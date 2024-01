Affare fatto per il Napoli, salvo inconvenienti. Hamed Traorè in settimana si sottoporrà alle visite per l’ex Sassuolo. Operazione in prestito dal Bournemouth con diritto di riscatto fissato a 25 mln. In caso di mancato riscatto, dovrebbe versare una tassa che muterebbe l’operazione in un prestito oneroso.