Calciomercato: affari a zero per giugno, i possibili colpi gratis da Jorginho a Zielinski

Da ‘affari’ a possibili ‘pacchi’ di mercato. Cosa offre la piazza invernale e quella del prossimo calciomercato estivo? A partire dal 1 Gennaio 2024 sarà possibile per i club acquistare o vendere i propri giocatori ma dal 1 febbraio per i calciatori sarà possibile accordarsi preventivamente con altri club in caso di non rinnovo con l’attuale squadra di appartenenza. Tra duelli di campionato a suon di gol a possibili sgarbi di mercato per aggiudicarsi il miglior giocatore possibile. Ecco tutti i possibili colpi low cost dei parametro zero che possono far gola in serie A.

Tiago Djalo e il duello di mercato tra Juve e Inter

Tiago Djalo, difensore del Lille attualmente infortunato, è al centro di un’accesa competizione di mercato tra Inter e Juventus. Benché l’Inter sembri in vantaggio, la situazione rimane incerta e aperta a sorprese.

Kamada e il futuro incerto alla Lazio

Daogosuke Kamada potrebbe presto tornare ad essere un giocatore svincolato. Sebbene abbia firmato con la Lazio per un anno, con l’opzione di un rinnovo biennale, il futuro del centrocampista giapponese resta indefinito e soggetto alle decisioni delle parti coinvolte. Maurizio Sarri è ancora incerto sulla sua permanenza in biancoceleste.

Napoli, possibili addii ad Alex Meret e Zielinski

Alex Meret, portiere chiave nel successo del Napoli dello scudetto, potrebbe trovarsi senza squadra a fine stagione. Il suo contratto scade a giugno 2024, ma il Napoli ha l’opzione di estenderlo unilateralmente per un altro anno ancora.

Piotr Zielinski, che in passato ha rifiutato offerte da Lazio e squadre arabe, è ora nel mirino di Inter e Juventus. Marotta dell’Inter sta avanzando nelle trattative, mentre il rinnovo con il Napoli appare sempre più improbabile e De Laurentiis è pronto a sacrificarlo per arrivare a Samardzic.

Mbappé tra sirene arabe e il Real Madrid

Kylian Mbappé sembra sempre più vicino a lasciare Parigi. Dopo aver declinato l’opzione di rinnovo con il PSG fino al 2025, il giocatore francese potrebbe diventare un obiettivo primario per il Real Madrid la prossima estate. Anche le sirene arabe si fanno sempre più rumorose per aggiudicarsi il fenomeno francese a suon di milioni.

Jorginho e il futuro all’Arsenal

Jorginho, centrocampista 32enne della nazionale italiana, potrebbe dovere cercarsi una nuova squadra se l’Arsenal non dovesse offrirgli un rinnovo contrattuale. Il suo passaggio al club londinese era avvenuto durante una sessione invernale di mercato lo scorso anno ma tra infortuni e poche presenze l’ex Napoli sembra sempre più lontano.