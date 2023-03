Inter, stagione finita per l'obiettivo in difesa Tiago Djalo

Rottura del legamento crociato per il difensore classe 2000 del Lille, individuato come potenziale erede di Skriniar

06-03-2023 17:56

Pesantissima tegola per Tiago Djalo, il difensore classe 2000 del Lille, finito nell’agenda di mercato dell’Inter per sostituire Milan Skriniar, destinato a raggiunger il Paris Saint-Germain al termine della stagione in corso.

Il portoghese, nella gara di Ligue 1 contro il Lens, è stato costretto a dare forfait dopo solo 13′ di gioco, per via di quella che poi si è rivelata essere una rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Nei prossimi giorni, Djalo verrà operato ma la certezza già consolidata, è che per il giocatore la stagione possa ritenersi conclusa. Anche, a questo punto, l’interessamento dell’Inter?