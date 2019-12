LIVE BAYERN MONACO - TOTTENHAM 2-1 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Gnabry per Muller che in condizioni di precario equilibrio riesce comunque a tirare. Solo Bayern fin qui.22:05

AMMONIZIONE anche per Lo Celso, che aveva protestato chiedendo vibratamente il rosso per Kimmich.21:38

Muller cerca di mettere un pallone al centro, Rose lo devia in corner: secondo l'attaccante del Bayern con una mano, ma l'arbitro Rocchi non è d'accordo.21:35

Azione in solitaria di Gnabry, che viene chiuso in maniera provvidenziale da Foyth al momento del tiro.21:30

Coman mette male la gamba sinistra a terra e finisce a terra in preda al dolore: possibile infortunio per lui.21:26

Gnabry penetra in area dalla destra e apre sul lato opposto, dove Coman non ha problemi a battere a rete.21:15

Gnabry per Pavard che si propone a destra. Non trova però le misure per servire Coman.21:10

Tridente alternativo per il Bayern: giocano Coman, Gnabry e Perisic. Anche Mourinho rinuncia a un big come Son: ci sono Sessegnon e Lo Celso con Lucas Moura.20:30

PREPARTITA

Bayern M. - Tottenham è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Arbitro di Bayern M. - Tottenham è Gianluca Rocchi (Italia).

La partita di andata Tottenham - Bayern M. si è giocata il 1 ottobre 2019 e si è conclusa 2-7.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Bayern M.: Neuer, Pavard, Boateng, Sule, Alaba, Kimmich, Tolisso, Gnabry, Coman, Lewandowski, Coutinho

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Ndombele, Alli, Kane, Son



Dove vedere Bayern M.-Tottenham di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Bayern M.-Tottenham si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 dicembre.

Bayern M.-Tottenham è una partita valevole per la giornata 6 della fase a gironi della Champions League 2019/2020.

