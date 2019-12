LIVE SHAKHTAR - ATALANTA 0-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Brutte notizie per l'Atalanta da Zagabria: la Dinamo è in vantaggio contro il City. Se i nerazzurri vincono e finisse così tra la Dinamo e gli inglesi, la squadra di Gasperini andrebbe in EuropaLeague19:04

L'Atalanta per passare il turno deve vincere e sperare che il Manchester City non perda a Zagabria18:25

PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Atalanta è valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020, girone C.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:55 allo stadio NSC Olimpiyskiy di Kiev.

Arbitro di Shakhtar Donetsk - Atalanta è il tedesco Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Thorsten Schiffner e Marco Achmuller. Quarto uomo sarà Roberto Schroder mentre al V.A.R. Sascha Stegemann.

La partita di andata Atalanta - Shakhtar Donetsk si è giocata il 1 ottobre 2019 e si è conclusa con la vittoria della squadra ucraina per 2-1.

Nonostante le tre sconfitte nelle prime tre partite del girone l'Atalanta ha ancora la possibilità di qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League. Per riuscire nell'impresa dovrà vincere contro lo Shakhtar Donetsk e sperare che la Dinamo Zagabria non vinca contro il Manchester City. Infatti dopo 5 partite il girone C è guidato dal Manchester City con 11 punti, già qualificato e sicuro del primo posto, seguito dallo Shakhtar Donetsk a 6 punti, Dinamo Zagabria 5 punti ed Atalanta 4 punti.

Mister Gasperini e la Dea devono vincere e dovranno farlo senza Zapata, assente per infortunio da più di due mesi, ed Ilicic uscito per infortunio nell'ultimo match in campionato contro il Verona. L'attacco sarà guidato quindi da Muriel e Gomez con Malinovskyi a supporto.

Probabili formazioni:

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Bolbat, Krivstov, Matvijenko, Ismaily, Alan Patrick, Stepanenko, Marlos, Kovalenko, Taison, Junior Moraes. All.: Castro

Atalanta: Gollini, Djimsiti, Palomino, Masiello, Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne, Gomez, Malinovskyi, Muriel. All.: Gasperini



Dove vedere Shakhtar Donetsk - Atalanta di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Shakhtar Donetsk - Atalanta si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 11 dicembre.

Shakhtar Donetsk - Atalanta, valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League