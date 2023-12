Politano per Osimhen, attento Matheus in presa alta.21:17

DI Lorenzo non si fida e mette in angolo un cross di Gomez.21:05

Lo Sporting Braga ha perso le ultime sei partite europee contro squadre italiane considerando Coppa UEFA, Europa League, Conference League e Champions League. L’ultimo successo dei portoghesi contro queste avversarie risale al febbraio 2007, un 1-0 in trasferta a Parma in Coppa UEFA.20:33

Il Napoli, a quota sette punti, affronta i portoghesi che hanno un solo risultato utile per arrivare secondi: una vittoria almeno per 2-0. Un pareggio, una vittoria partenopea o una sconfitta con una rete di scarto qualificherebbe la formazione di Mazzarri. 20:20

Il Napoli chiude questo Girone C di Champions League ospitando al Diego Armando Maradona il Braga, in una sfida fondamentale per il passaggio del turno.20:17

PREPARTITA

Napoli-Sporting Braga è valevole per la sesta partita della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita è in programma il 12 dicembre alle ore 21.00 allo stadio Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli-Sporting Braga è lo sloveno Slavko Vincic coadiuvato dai connazionali Klancnik e Kovacic.

Attualmente la classifica del Girone C dice: Real Madrid 15 punti; Napoli 7, Sporting Braga 4; Union Berlino 2. Partita fondamentale per il Napoli, a cui basta un pareggio per passare agli ottavi di Champions. La partita sulla carta si presenta molto abbordabile: il Napoli pur avendo 3 partite di fila con Real Madrid, Inter e Juve ha fatto vedere però una condizione abbastanza buona, segno che Mazzarri sta dando nuova linfa alla squadra. L’avversario è apparso piuttosto modesto già nella gara d’andata e nell’ultimo turno non è riuscito ad approfittare del match casalingo contro l’Union Berlino per avvicinarsi ai partenopei.

Per il match di stasera Mazzarri sembra intenzionato a confermare l’undici visto contro la Juve: il solito centrocampo Anguissa-Lobotka-Zielinski e in attacco confermati Kvara-Osimhen. Il Braga opporrà il suo centrocampo a 5 per tenere il comando delle operazioni. Il Braga per passare deve vincere con almeno 2 gol di scarto.

Probabili formazioni Napoli-Sporting Braga

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Serdar, Paulo Oliveira, Borja; Vitor Carvalho, André Horta; Pizzi, Ricardo Horta, Bruma; Banza. All. Artur Jorge.

Dove vedere Napoli-Sporting Braga in diretta TV e streaming

Napoli-Sporting Braga è trasmessa in diretta tv e streaming da Mediaset Infinity+ e da Sky.