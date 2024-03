PREPARTITA

Arsenal - FC Porto è valevole per gli Ottavi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.

Arbitro di Arsenal - FC Porto sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Arsenal nella fase a gironi ha incontrato Barcellona, PSV Eindhoven, Lens e Siviglia superando il girone con 13 punti mentre FC Porto ha incontrato Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp e Barcellona superando il girone con 12 punti.

Arsenal-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Arsenal ha vinto tutti e tre gli incontri casalinghi contro il Porto in tutte le competizioni con un punteggio complessivo di 11-0, l'ultima vittoria per 5-0 all'Emirates Stadium nel marzo 2010.

Il Porto ha vinto solo una delle 23 trasferte contro squadre inglesi in tutte le competizioni europee (3N, 19P). Tuttavia, l’unica vittoria è arrivata in Spagna contro il Chelsea nell’aprile 2021 (1-0), con la squadra portoghese senza vittorie in tutte le 22 trasferte in Inghilterra.

L'Arsenal è stato eliminato in nove dei 10 precedenti confronti nella fase a eliminazione diretta della Champions League in cui ha perso l'andata. Tuttavia, l'unica eccezione è arrivata contro il Porto nel 2009/10 (1-2 in trasferta, 5-0 in casa), che è stata anche l'ultima volta in cui ha superato gli ottavi di finale della competizione.

Il Porto si è qualificato in tre ed è stato eliminato in tre dei sei precedenti confronti della fase a eliminazione diretta di Champions League in cui ha vinto l'andata. Non ha mai vinto entrambe le gare a eliminazione diretta nella competizione prima d'ora.

L'Arsenal punta a raggiungere i quarti di finale di Champions League per la prima volta dal 2009/10. È stato eliminato agli ottavi più di ogni altra squadra (9 – FC Porto e Real Madrid a quota 8), comprese ciascuna delle ultime sette presenze nella competizione.

L'Arsenal ha perso tutte le ultime cinque partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta della Champions League, ognuna delle quali è arrivata agli ottavi. Aveva perso solo due delle precedenti 17 partite di questo tipo nella competizione (10V, 5N).

Il Porto ha vinto solo due delle 22 trasferte nella fase a eliminazione diretta della Champions League, ed entrambe le vittorie sono arrivate in Spagna: contro il Deportivo de La Coruña nella semifinale 2003/04 e contro il Chelsea a Siviglia nei quarti di finale 2020/21.

L'Arsenal ha vinto tutte e tre le partite casalinghe di Champions League di questa stagione con un punteggio complessivo di 12-0. Non ha mai ottenuto quattro vittorie consecutive in casa senza subire gol nella competizione.

Bukayo Saka dell'Arsenal ha segnato e servito un assist in tutte e tre le sue presenze casalinghe in Champions League finora. L'unico giocatore a riuscirci in quattro partite casalinghe consecutive nella competizione è Karim Benzema, che lo fece nella stagione 2011/12 con il Real Madrid.

Galeno ha partecipato a otto gol in sei presenze di Champions League con il Porto in questa stagione (cinque gol, tre assist), segnando il gol della vittoria contro l'Arsenal all'andata. Jackson Martínez (quarti di finale 2014/15 contro il Bayern Monaco) e Jardel (quarti di finale 1999/00 contro il Bayern Monaco) sono gli unici giocatori finora capaci di segnare in entrambe le gare della fase a eliminazione diretta della competizione per il club.

Dove vedere Arsenal-FC Porto di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Arsenal-FC Porto si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 marzo.

Arsenal-FC Porto è una partita valevole per la giornata Ottavi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League