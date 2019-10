PREPARTITA

Juventus - Lokomotiv Mosca è valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, girone D.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Lokomotiv Mosca è Tasos Sidiropoulos (Grecia), mentre al VAR ci sarà il tedesco Zwayer.

La Juventus, inserita nel girone D insieme ad Atletico Madrid, Lokomotiv Mosca e Bayern Leverkusen, dopo le prime due giornate della Champions League si trova al primo posto con 4 punti a pari merito con l'Atletico Madrid, mentre la Lokomotiv Mosca ha 3 punti.

La squadra di Maurizio Sarri, dopo la vittoria in campionato contro il Bologna, dovrebbe ritornare alla sua formazione tipo. In difesa Danilo con Bonucci, De Ligt e Alex Sandro, a centrocampo Pjanic in regia con Khedira e Matuidi, mentre in avanti la coppia Ronaldo e Higuain dovrebbe essere supportata da Bernadeschi.

Probabili formazioni:

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain. All: Sarri.

Lokomotiv Mosca: Guilherme, Ignatyev, Howedes, Corluka, Rybus, Zhemaletdinov, Barinov, Krychowiak, Joao Mario, Smolov. All: Sèmin



Dove vedere Juventus - Lokomotiv Mosca di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Juventus - Lokomotiv Mosca si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

Juventus - Lokomotiv Mosca è una partita valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

