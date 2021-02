LIVE ATALANTA - REAL MADRID 0-0 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori19:51

Continua il sogno in Champions dell'Atalanta di Gasperini, con la squadra bergamasca che ospita al Gewiss Stadium il Real Madrid per questa gara di andata degli ottavi di finale.19:51

Da una parta il grande entusiasmo di una intera città, Bergamo, e di una squadra, l'Atalanta, che rincorre il sogno di accedere ai quarti; dall'altra l'esperienza e il talento di un Real Madrid che arriva peró all'appuntamento decimato dagli infortuni.19:52

E´il primo incontro ufficiale tra Atalanta e Real Madrid: l’Atalanta conta un solo precedente contro squadre spagnole in competizioni europee, negli ottavi di finale della scorsa stagione, contro il Valencia, vinti dai bergamaschi con il risultato aggregato di 8-4.19:53

Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA che si schiera con il 3-4-1-2 classico di Gasperini, Gollini - Toloi, Romero, Djimsiti - Maehle, de Roon, Freuler, Gosens - Pessina - Zapata, Muriel.19:55

A disposizione dell'ATALANTA: Rossi, Palomino, Lammers, Sportiello, Ilicic, Caldara, Sutalo, Pasalic, Malinovskiy, Ruggeri, Miranchuk.19:56

La formazione del REAL MADRID: 4-3-1-2 per Zidane, Courtois - Vazquez, Varane, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Vinicius, Asensio.19:58

A disposizione del REAL MADRID: Mariano, Lunin, Altube, Hugo Duro, Blanco, Arribas, Gutiérrez, Chust.19:58

Gasperini puó contare su praticamente tutti i suoi effettivi, unica assenza Hateboer ai box per infortunio. 3-4-1-2 classico per gli orobici con Muriel e Zapata di punte, Pessina alle loro spalle, panchina per Ilicic. A destra Maehle dal primo minuto.20:00

Zidane ha i giocatori contati e, rispetto alla formazione che sabato ha battuto il Valladolid, schiera Isco per Mariano, con il Mago che potrebbe agire da falso nueve. La squadra ruota attorno al centrocampo Modric - Casemiro - Kroos, in difesa Vazquez da terzino destro.20:05

Dirige il match l'arbitro tedesco Tobias Stieler.20:05

1' INIZIA ATALANTA - REAL MADRID! Primo pallone per i Blancos.21:01

1' Atalanta con la classica maglia nerazzurra, Real Madrid con il completo bianco.21:01

2' Percussione di Vinicius, il brasiliano prova il cross arretrato per Isco, intercetta Toloi.21:03

3' Fallo di Casemiro su Maehle, punizione dalla trequarti per l'Atlanta: salgono pe torri dalla difesa.21:04

4' Muriel calcia forte sul primo palo, Zapata anticipato da Varane che spazza lontano.21:04

5' Classico pressing alto dell'Atalanta, de Roon strappa il pallone a Kroos commettendo peró fallo.21:05

6' Cross di Muriel dalla destra, Gosens si inserisce con i tempi giusti sul secondo palo non trovando peró il colpo di testa vincente.21:07

8' Possesso palla del Real Madrid, le Merengues non vogliono alzare il pallone visto la maggior fisicità della difesa dell'Atalanta.21:08

9' Palla persa di Muriel, Vinicius si lancia palla al piede verso l'area dell'Atalanta ma é subito triplicato dai nerazzurri.21:09

10' Doppio passo di Vinicius che supera Toloi: il difensore stende il giovane brasiliano al limite dell'area, punizione pericolosa a favore del Real.21:10

10' Punizione di Kross sul secondo palo, Casemiro anticipato da Romero che allontana di testa.21:10

11' Vinicius cerca un velo per superare Romero ed involarsi verso la porta di Gollini, attento il difensore argentino che intercetta la sfera.21:12

12' Real Madrid che continua a far girare il pallone, fatica l'Atalanta in pressing.21:13

13' Maehle prova ad involarsi sulla fascia, lo chiude Vinicius: applausi della panchina del Real per il ripiegamento difensivo della punta brasiliana.21:14

14' Zapata si libera sulla sinistra, cercando il cross per Muriel: chiusura in angolo di Casemiro.21:15

15' Corner di Muriel, respinge Varane: il francese sempre primo sui palloni in area dell'Atalanta.21:16

16' Sponda di Zapata per Gosens, l'esterno non vede il taglio del solissimo Pessina e serve il colombiano, in netta posizione di fuorigioco.21:17

17' ESPULSO Remo Freuler. Isco pesca il taglio di Mendy che é steso al limite dell'area dal mediano: Stieler non ha dubbi ed estrae il rosso. 21:49

19' Punizione di Isco che si schianta sulla barriera, infuriata la panchina dell'Atalanta per la decisione di Stieler.21:20

20' Atalanta che si trova in dieci al 20´ del primo tempo: Gasperini pronto a correre ai ripari con un cambio.21:21

21' MAEHLE! Cross di Gosens, il quinto di destra arriva per calciare al volo ma manda direttamente a lato.21:21

22' Pasalic é pronto ad entrare ma Gasperini sembra voler attendere per il cambio, per tenere ancora per qualche minuto le due punte.21:22

23' AMMONITO Casemiro. Il mediano atterra Zapata che si era lanciato palla al piede in contropiede, giallo pesante visto che il brasiliano era diffidato e salterà il ritorno. 21:27

24' Atalanta ora con il 3-4-1-1, Pessina al fianco di de Roon e Muriel da collante tra il centrocampo e Zapata.21:24

25' NACHO! Percussione palla al piede del difensore che entra in area e conclude di potenza: il numero 6 colpisce male, mandando ampiamente a lato.21:26

26' Prima di Remo Freuler il cartellino rosso piu' veloce in Champions League era stato rifilato a Domagoj Vida nel match Besiktas-Bayern Monaco del febbraio 2018.21:27

27' Lancio per Toloi, che si era inserito per sorprendere la difesa del Real: attento Courtois in uscita.21:28

28' Atalanta che non si limita a difendere il risultato ma prova le ripartenze: Nacho costretto agli straordinari per fermare in out Zapata.21:29

29' Problemi per Zapata, il colombiano sembra non poter continuare la partita.21:30

30' Sostituzione ATALANTA: esce Duván Zapata, entra Mario Pašalić.21:30

31' Intervento duro di Nacho su Maehle, solo richiamo per il centrale dei Blancos.21:32

33' De Roon recupera su Vinicius e lancia immediatamente per Pasalic, attento Varane in chiusura con il pallone servito a Courtois.21:34

34' Grande uscita palla al piede dell'Atalanta, Pessina lancia Muriel con Nacho che intercetta il pallone in scivolata.21:35

35' Vazquez prova il cambio campo per Mendy, pallone troppo profondo per il terzino che non puó controllare la sfera.21:36

36' Mendy cerca il taglio di Asensio, Pasalic anticipa l'ex Espanyol difendendo la sfera con il corpo e permettendo l'uscita di Gollini.21:37

37' ISCO! Il fantasista stoppa spalle alla pera il area, si gira e conclude: una deviazione di Toloi manda il pallone in angolo.21:38

38' MODRIC! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione del croato dal limite che termina di poco alta sopra la traversa.21:39

39' Ci prova anche Vinicius, la sua conclusione é deviata sopra la traversa: il Real Madrid spinge con forza.21:40

40' ASENSIO! Colpo di testa ravvicinato dell'esterno, attento Gollini con la presa sul primo palo.21:40

41' MURIEL! Si rivede l'Atalanta: il colombiano riceve al limite dell'area e calcia di prima intenzione. Palla di poco a lato con Courtois in controllo.21:41

42' Atalanta ora in avanti, scontro tra Muriel e Vazquez in area: i due giocatori rimangono a terra, Stieler dice che si puó continuare.21:43

43' Si rialzano entrambi i giocatori: si puó riprendere il gioco con l'Atalanta che riconsegna il pallone al Real.21:43

44' Cross di Asensio, Isco sul primo palo non trova la deviazione vincente, con l'azione comunque ferma per fuorigioco.21:45

45' Altro dribbling secco di Vinicius su Toloi, il difensore brasiliano ancora costretto al fallo.21:46

45'+1' Tre i minuti di recupero.21:47

45'+1' MIRACOLO DI GOLLINI! Punizione di Kroos che taglia tutta l'area e termina in porta, il portiere con un riflesso evita il gol del vantaggio del Real!21:47

45'+2' Colpo di testa di Casemiro che cerca Vinicius in area: attento Gollini in uscita.21:49

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI ATALANTA - REAL MADRID! Risultato ancora bloccato sullo 0-0, Dea in dieci per l'espulsione di Freuler.21:50

Atalanta e Real Madrid ancora fermi sullo 0-0, Dea in inferiorità numerica dal 17´ per il rosso diretto a Freuler per un fallo da ultimo uomo su Mendy. Grosse proteste dei locali, costretti a difendersi con l'uomo in meno per tutta la prima frazione.21:52

Real pericoloso soprattutto nel finale di tempo, quando prima Isco, poi Modric e Asensio impensieriscono Gollini. Il portiere é protagonista nel recupero, quando non si fa sorprendere da una punizione velenosa di Kroos e salva il risultato.21:53

Atalanta che non si é limitata a difendersi ma ha provato a ripartire, nonostante all'espulsione si sia aggiunta la sostituzione di Zapata per infortunio: al 41` conclusione di Muriel che termina a fil di palo.22:03

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI ATALANTA - REAL MADRID! Si riparte dallo 0-0 della prima frazione.22:05

47' Nessun cambio nell'intervallo, squadre che ripartono con gli stessi giocatori che hanno terminato il primo tempo.22:06

48' MODRIC! Il croato cerca di sorprendere Gollini con un destro improvviso dal limite, una deviazione di Romero salva l'Atalanta.22:07

50' Tutto il Real Madrid nella metà campo dell'Atalanta, Dea chiusa nella propria area a difendere il pareggio.22:08

51' Muriel prova la ripartenza palla al piede, il colombiano salta Nacho ma non puó nulla col recupero di Varane.22:09

52' Isco trova il fondo ed il cross, Romero in anticipo su Asensio che aveva tagliato sul primo palo.22:12

53' Cross di Modric, Toloi in tuffo manda il pallone in angolo, anticipando Vinicius pronto alla deviazione vincente.22:12

54' VINICIUS! Il brasiliano stoppa in area e conclude da due passi, l'intervento di Gosens manda il pallone in angolo.22:13

55' AMMONITO Ferland Mendy. Il terzino in ritardo su de Roon, dopo che l'olandese aveva intercettato un pallone di Isco in verticale. 22:15

56' Sostituzione ATALANTA: esce Luis Muriel, entra Josip Iličić.22:15

57' Kroos ci prova dalla distanza, una leggera deviazione di Romero manda la palla sopra la traversa. Altro angolo per il Real.22:17

57' Sostituzione REAL MADRID: esce Vinícius Júnior, entra Mariano Díaz.22:17