LIVE REAL MADRID - MANCHESTER CITY 0-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il Real non riesce a trovare varchi nella difesa del City. Buon momento per la formazione di Guardiola21:24

Ottima azione di Valverde che mette in movimento Vinicius. Il suo cross per Benzema è però impreciso21:13

PREPARTITA

Real Madrid - Manchester City è valevole per gli ottavi di finale della Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Manchester City è il nostro Daniele Orsato, coadiuvato dagli assistenti Manganelli e Giallatini. Il quarto uomo sarà Doveri con Irrati al VAR.

Sfida affascinante quella di stasera al Santiago Bernabeu: Guardiola ritorna in uno stadio che non lo ha mai dimenticato. Il Real Madrid di Zidane, secondo in Liga ad una lunghezza dal Barcellona, non viene da un buon momento di forma: nell'ultima giornata ha perso 1-0 contro il Levante. Zidane dovrà fare a meno di Asensio ma soprattutto di Hazard, out per due mesi. Attacco affidato quindi al solo Benzema con a supporto Modric e Isco. Linea mediana composta da Kroos, Casemiro e Valverde. Il capitano Sergio Ramos guiderà la difesa, affiancato dai soliti Carvajal e Varane.

Il Manchester City di Pep Guardiola, secondo in Premier League a ben 22 lunghezze dal Liverpool, viene da due vittorie consecutive in campionato, contro West Ham e Leicester. Tutti disponibili per mister Guardiola. In attacco dovremmo vedere il solito tridente composto da Silva, Agüero e Sterling; a centrocampo De Bruyne sarà affiancato da Rodri e Gündogan mentre la difesa sarà guidata da Fernandinho.

Probabili formazioni:

real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, Modric, Isco, Benzema. All. Zidane

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, B. Mendy, De Bruyne, Rodri, Gündogan, Silva, Agüero, Sterling. All. Guardiola

Dove vedere Real Madrid - Manchester City di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Real Madrid - Manchester City si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 febbraio.La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League