Real Madrid - Chelsea è valevole per l'andata della semifinale di Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 27 aprile alle ore 21:00 allo stadio Alfredo Di Stéfano di Madrid. Arbitro dell'incontro sarà l'olandese Danny Makkelie.

Il Real Madrid è giunto alle semifinali eliminando nei quarti di finale il timibile Liverpool vincendo 3-1 in casa e pareggiando 0-0 in trasferta. In Liga la squadra di Zidane si trova seconda ad una lunghezza dalla capolista Atletico Madrid, mentre in Coppa del Re è stata eliminata ai sedicesimi di finale da una squadra di terza divisione.

Il Chelsea, rivelazione di quest'anno della Champions League, accede alle semifinali dopo aver eliminato il Porto grazie alla vittoria in trasferta per 2-0 (sconfitto in casa per 1-0). In Premier League il Chelsea è quarto, ad una lunghezza dal terzo posto.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Militão, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior

Chelsea: Mendy; Zouma, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Mount, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic

