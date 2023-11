Inzaghi decide per un pesante turnover viste le fatiche spese pochi giorni fa contro la Juventus e forte dell’aritmetico passaggio del turno. In porta ecco dunque Audero, con Bisseck, De Vrij e Acerbi a completare il reparto difensivo. Sulle fasce ci saranno Darmian e Carlos Augusto, con Klassen, Asllani e Frattesi in zona centrale. Davanti la coppia di “riserva” formata da Sanchez e Arnautovic.20:04

Schmidt può fare affidamento sulla formazione migliore a sua disposizione: tra i pali Trubin, con Antonio Silva e Otamendi in posizione centrale e con Aursnes e Morato sulle corsie laterali. In mediana ci saranno Joao Neves e Florentino. Davanti Tengstedt sarà supportato dal trio sulla trequarti composto da Di Maria, Rafa Silva e Joao Mario.20:03

Il Benfica è matematicamente fuori dai giochi, ma si gioca il tutto per tutto in queste ultime due giornate per posizionarsi al terzo posto e poter continuare il cammino europeo in Europa League.20:03

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Benfica - Inter? La gara tra Benfica e Inter si giocherà mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Benfica - Inter? L'arbitro del match sarà Andris Treimanis Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Benfica - Inter sarà Ivan Bebek Dove si gioca Benfica - Inter? La partita si gioca a Lisbon In che stadio si gioca Benfica - Inter? Stadio Estádio da Luz Quale è la classifica del girone D? Questa la classifica del girone D dopo 4 giornate giocate: Real Sociedad e Inter 10 punti, Salisburgo 3 punti, Benfica 0 punti. Chi trasmette la partita Benfica - Inter? La partita tra Benfica e Inter verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky e Sky Sport 1

Benfica-Inter è valevole per la quinta partita della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 21.00 allo stadio Da Luz di Lisbona.

Arbitro di Benfica-Inter è il cipriota Andreas Argyrou coadiuvato dai connazionali Petros Petrou e Marios Dimitriadis.

Attualmente la classifica del Girone D dice: Inter e Real Sociedad 10 punti, Salisburgo 3, Benfica 0. L’Inter affronta questo match consapevole di avere già ottenuto la qualificazione agli ottavi: i nerazzurri vogliono però ottenere una vittoria sia per una questione di prestigio, sia per mettere le mani sul primo posto in classifica che garantisce un accoppiamento agli ottavi più morbido. Il Benfica è una delle peggiori delusioni di questa Champions: 4 sconfitte in altrettante partite. Per i lusitani importante vincere per avere poi la speranza di centrare il terzo posto, che apre le porte a un possibile ingresso nel tabellone della Europa League.

Per il match di stasera Inzaghi dovrebbe puntare su un ampio turnover, facendo riposare i giocatori più impiegati finora e lanciando le seconde linee: spazio così ad Audero in porta, Bisseck e De Vrij in difesa, Asllani e Klaasen in mezzo e Sanchez-Arnautovic davanti. I portoghesi invece dovrebbero opporre la formazione migliore con Otamendi dietro, l’ex Joao Mario a centrocampo e l’ex Juve Di Maria in attacco.

Probabili formazioni Benfica-Inter

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Otamendi, A. Silva, Morato; Florentino, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengsted. Allenatore: Schmidt.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

Dove vedere Benfica-Inter in diretta TV e streaming

Benfica-Inter è trasmessa in diretta tv e streaming da Mediaset Infinity+ e da Sky.