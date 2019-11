PREPARTITA

Borussia Dortmund - Inter è valevole per la quarta giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020, girone F.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio BVB Stadion Dortmund di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Inter è l'olandese Danny Makkelie, con assistenti Mario Diks e Hessel Steegstra. Il quarto uomo sarà invece Kevin Blom. Al VAR Jochem Kamphuis e Bas Nijhuis.

La partita di andata Inter - Borussia Dortmund si è giocata il 23 ottobre 2019 e si è conclusa 2-0 con reti di Lautaro Martinez e Candreva. Dopo tre giornate Inter e Borussia Dortmund si trovano appaiate a 4 punti nel girone F, comandato dal Barcellona con 7 punti.

Dopo la vittoria sofferta in campionato contro il Bologna per 2-1, mister Conte recupera Sensi, Asamoah e D'Ambrosio. La partita sarà una sfida decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Certa in attacco la coppia Lautaro Martinez-Lukaku, mentre in difesa dovrebbe tornare al suo posto Godin, a riposo con il Bologna, ed Asamoah. Fronte Borussia Dortmund non è certa la presenza di Marco Reus: in caso di assenza potrebbe giocare Brandt.

Probabili formazioni

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz, Weigl, Delaney, Sancho, Witsel, Hazard, Brandt. All. Lucien Favre

Inter: Handanovic, Godin, de Vrij, Skriniar, Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah, Lautaro Martínez, Lukaku. All. Antonio Conte.



Dove vedere Borussia Dortmund - Inter di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund - Inter si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Borussia Dortmund - Inter è una partita valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, girone F. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League