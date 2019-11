PREPARTITA

Real Madrid - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Galatasaray è Felix Zwayer (Germania).

La partita di andata Galatasaray - Real Madrid si è giocata il 22 ottobre 2019 e si è conclusa 0-1.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Benzema, Hazard

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Andone, Babel



Dove vedere Real Madrid-Galatasaray di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Real Madrid-Galatasaray si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 novembre.

Real Madrid-Galatasaray è una partita valevole per la giornata 4 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League